Spider-Man: No Way Home Trends alors que six titres possibles sont révélés pour Spider-Man 3

Nous connaissons peut-être le titre de Spider-Man3. Pour de vrai cette fois. Les fans de l’univers cinématographique Marvel ont été trolled d’une manière très mauvaise récemment lorsque des membres de la distribution, y compris Tom Holland Jacob Batalaon et Zendaya, ont partagé plusieurs faux titres Spider-Man 3 pour la très vraie suite qui devrait sortir en salles plus tard ce an. Bien que ni Sony ni Disney n’aient officiellement révélé le titre, de nouvelles preuves suggèrent qu’il peut être Pas de chemin à la maison.

Différentes personnes aiment @ TomHolland1996 révélant différents titres de Spider-Man 3 J’ai entendu précédemment que le titre officiel devait être – Spider-Man: No Way Home https://t.co/TD8o00WDXc – lizo mzimba (@lizo_mzimba) 23 février 2021

Le possible Spider-Man 3 Le titre a commencé à être tendance sur Twitter aujourd’hui pour plusieurs raisons. Principalement, les gens semblent aimer le titre. Il arrive également que plusieurs noms de domaine aient été enregistrés récemment, suggérant six titres possibles pour la prochaine suite de MCU. Sur la base des noms de domaine, ces titres seraient Spider-Man: Home Alone, Spider-Man: Home Run, Spider-Man: Homesick, Spider-Man: Homeward Bound, Spider-Man: Home World et enfin, Spider-Man: Pas de chemin à la maison.

Quelques-uns semblent improbables, avec Seul à la maison et Retour à la maison étant des références à d’autres films classiques. Mais quelques-uns d’entre eux se démarquent et Pas de chemin à la maison a quelques preuves supplémentaires dans son coin. Le journaliste Lizo Mzimba s’est rendu sur Twitter après le faux fiasco du titre pour révéler ce qui suit.

« Différentes personnes comme Tom Holland révélant différents titres de Spider-Man 3. J’ai entendu dire précédemment que le titre officiel devait être Spider-Man: No Way Home. »

Il convient de noter ici que Lizo Mzimba suggère que ce serait, à un moment donné, le titre du film. Le mot clé dans son tweet est «précédemment». S’il a raison, cela signifie que le studio a décidé d’autre chose en cours de route. Ce que nous savons avec certitude, c’est que le modèle d’avoir « Home » dans le titre continuera. La première sortie en solo de Tom Holland en tant que Peter Parker dans le MCU a été sous-titrée Retour à la maison, avec la suite de 2019 sous-titrée Loin de la maison.

Les détails de l’intrigue pour le film sont en grande partie gardés secrets pour le moment. Les acteurs ont partagé de vraies photos avec les faux titres, même s’ils n’étaient pas très révélateurs. Nous savons que cela reprendra à la suite de la bombe Loin de la maison se terminant, qui a vu Spider-Man encadré pour la mort de Mysterio et son identité secrète révélée au monde. Cela va également ouvrir le multivers Marvel. Alfred Molin, qui a joué Doc Ock dans Spider-Man 2, est de retour, tout comme Jamiee Fox, qui a joué Electro dans The Amazing Spider-Man 2. Il est également très répandu que Tobey Maguire et Andrew Garfield reviendront dans leurs versions. de Spider-Man / Peter Parker. Bien que Tom Holland ait suggéré que ce ne sera pas le cas.

De plus, Benedict Cumberbatch reprendra son rôle de Docteur Strange. On dit qu’il assume un rôle de mentor, comme Iron Man l’avait auparavant. Jon Watts, qui a dirigé les deux précédentes entrées de la franchise, revient à la présidence du réalisateur. Spider-Man 3 devrait sortir en salles le 17 décembre. Cette nouvelle nous parvient via Domain Name Wire.

