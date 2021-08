Spider-Man : No Way Home transformera-t-il les vieux méchants en nouveaux héros ?

Le premier teaser pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison a attiré beaucoup d’attention pour certaines raisons; principalement la révélation potentielle de plus de méchants de films passés que ceux déjà confirmés. Depuis un certain temps, ce n’est un secret pour personne qu’Alfred Molina reviendrait en tant que Doc Ock, et Jamie Foxx a également été confirmé pour ramener Electro dans le monde de Homme araignée.

Cependant, la bande-annonce laisse également entendre que d’autres rapatriés seront le Bouffon vert, le lézard et l’homme de sable, qui couvrent à peu près toutes les bases jusqu’au précédent Sony. Homme araignée les films disparaissent, à l’exception évidente de Venom que nous ne pouvons toujours pas exclure de l’incursion d’une manière ou d’une autre.

Avec tout ce déballage cependant, viennent les nombreuses théories de ceux qui ont parcouru la bande-annonce de Spider-Man: No way Home image par image pour choisir les détails infiniment petits que les téléspectateurs généraux manqueraient probablement. Outre la possibilité d’autres Spider-Men dans certaines scènes et des questions sur la légitimité du comportement du docteur Strange, il y a eu beaucoup de spéculations sur l’identité exacte du méchant de Spider-Man : Pas de chemin à la maison sera et si certains des déviants de retour pourraient en fait être du côté de Peter Parker.

Les théories tournent principalement autour de Doc Ock et Sandman, qui ont tous deux mis fin à leur relation avec Spider-Man à l’époque de Toby Maguire dans le Spider-suit sur de meilleures bases qu’ils ne l’avaient commencé, et si Pas de chemin à la maison ramène ces personnages de la fin de leur chronologie précédente, alors il est possible que ces deux-là aident réellement Spider-Man plutôt que de le contrarier.

SANDMAN BLOQUE-T-IL LA FOUDRE POUR SAUVER SPIDER-MAN ??? pic.twitter.com/eIiqNHljzw – avis (@addyvit) 24 août 2021

La façon dont Doc Ock accueille son ancien ennemi juré – qui devrait être le Spider-Man de Tobey Maguire et non celui de Tom Holland comme le laisse entendre le teaser – n’est pas exactement dégoulinante d’intention malveillante, ce qui amène beaucoup à penser que cela pourrait être le Doc Ock quelque peu réformé vu dans les événements de clôture de Spider-Man 2. De même, il a été souligné que si le nuage de sable vu à un moment donné s’interposer entre un éclair et un Spider-Man en costume noir pourrait bien être Spider-Man 3‘s Sandman, également connu sous le nom de Flint Marks, qui dans ce film n’a jamais voulu être un méchant et essayait juste de subvenir aux besoins de son enfant. Si Sony a, comme ils l’ont laissé entendre, commencé à associer leur univers Spider-Man à celui du MCU, ils pourraient alors potentiellement reprendre certains arcs de l’histoire plutôt que de construire ces personnages à partir de zéro.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles les méchants de Pas de chemin à la maison fera partie des Sinister Six, si certains des méchants vus ici – et celui dont on nous a dit qu’il est encore à venir – s’avèrent se battre du même côté que Spider-Man, cela signifierait potentiellement que certains d’autres personnages pourraient bien arriver à l’avenir pour composer le sextuor. Bien sûr, nous devons nous rappeler que des gens comme Vulture traînent toujours en arrière-plan de L’univers Spider-Man de Sony, ainsi que des indices sur le Scorpion et plus encore, il y a donc beaucoup de voies potentielles pour cela avant de découvrir la plupart des réponses lorsque Spider-Man : Pas de chemin à la maison sort en salles le 17 décembre.

