Spider-Man: No Way Home Trailer fait sortir le Bouffon vert du multivers

Alors que les mots du docteur Strange résonnent dans la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home en disant: « Faites attention à ce que vous souhaitez, Parker. », il est clair que de nombreuses rumeurs auxquelles les fans s’accrochent depuis des mois commencent à venir à fructifier. Nous avions déjà la confirmation qu’Alfred Molina reviendrait au Homme araignée monde comme Doc Ock, et la bande-annonce n’a pas déçu en le révélant à la fin de la bande-annonce, mais c’était une autre révélation avant cela qui apporte la confirmation d’une autre, encore plus ancienne Homme araignée méchant de retour à la franchise: Green Goblin de Willem Dafoe.

Bien que l’implication de Molina, et celle de Jamie Foxx en tant qu’Electro du temps d’Andrew Garfield dans Spidersuit, soit de notoriété publique depuis un certain temps maintenant, nous n’avons eu aucune confirmation réelle de ces chuchotements de Tobey Maguire et Andrew Garfield, ou l’autre grand méchant de l’original de Sam Raimi Homme araignée film, le Bouffon Vert. Bien qu’il n’y ait toujours aucun signe de ces précédents Les hommes-araignées, la bande-annonce nous a donné notre premier signe officiel du retour du Bouffon Vert et de Willem Dafoe.

Juste avant l’apparition du Doc Ock de Molina, nous voyons une petite bombe citrouille ronde rebondir sur le tarmac et exploser provoquant un carnage. Entendu en arrière-plan lors de cette courte scène, nous entendons le son indubitable du caquetage du Bouffon Vert de Willem Dafoe. Alors que Marvel est connu pour lancer un certain nombre de balles courbes aux fans dans leurs remorques, et que tout n’est peut-être pas exactement comme il apparaît dans cette coupe, c’est un signe aussi certain du retour de Dafoe que nous allons le voir pour l’instant.

Dans des interviews récentes, Dafoe a été heureux de parler de ses prochains films, dont un dont il préfère ne pas discuter. Beaucoup ont immédiatement supposé que cela signifiait qu’il reprenait le rôle qu’il avait joué pour la dernière fois il y a deux décennies, mais le secret de Marvel étant ce qu’il est, personne ne voulait rompre le rang et donner une réponse, peu importe le nombre d’intervieweurs différents qui le lui demandaient. Avec ce chat maintenant sorti du sac, l’attention se tournera probablement vers l’autre grand mystère – qu’en est-il de Maguire et Garfield.

Comme nous l’avons vu avec les deux Shang-Chi et Éternels, la deuxième bande-annonce finale a révélé beaucoup plus sur ces films que le teaser initial. Il pourrait en être de même avec Homme araignée, et quelques mois plus tard, nous pourrions enfin avoir un aperçu de trois Les hommes-araignées partager du temps d’écran dans le but de faire tomber certains de leurs plus grands méchants du multivers. Des images récentes supposées divulguées ont montré les deux acteurs précédents du rôle sur un écran bleu ensemble, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune confirmation qu’elles soient authentiques ou manipulées comme tant de bandes-annonces et d’œuvres d’art.

Quel que soit le résultat, il est clair qu’aussi étrange que le Univers cinématographique Marvel est déjà devenu, il est sur le point de devenir beaucoup plus étrange alors que nous nous dirigeons vers certains des temps les plus sombres pour le plus grand héros que la Terre a à offrir, avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrivant le 17 décembre, pour ouvrir la voie à Docteur Strange dans le multivers de la folie en mars – un multivers que nous soupçonnons maintenant qu’il a peut-être aidé à créer.

Sujets : Spider-Man : No Way Home