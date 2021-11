Spider-Man: No Way Home Trailer #2 révèle-t-il Tobey Maguire et Andrew Garfield après tout ?

La dernière bande-annonce de la suite très attendue de Marvel Spider-Man : Pas de chemin à la maison regorge d’indices et de surprises, bien qu’une omission flagrante de la procédure bourrée d’action soit celle de Spider-Men Tobey Maguire et Andrew Garfield. Eh bien, un fan aux yeux d’aigle les a peut-être trouvés, ou du moins là où l’un d’eux devrait, car il semble que, lors de la finale Sinister Six-esque, The Lizard est frappé par un homme invisible …

se liguem em SE LIGUEM EM pic.twitter.com/MZBUR5IUdm – tata 🦗 off (@koorador) 17 novembre 2021

Marvel est bien sûr connu pour son secret, le studio ayant effacé certains moments cruciaux et agréables des bandes-annonces dans le passé, pensez à Captain Marvel dans la bande-annonce de Avengers : Fin de partie, ou même inclure des scènes qui n’apparaissent pas dans le film lui-même, comme The Hulk aux côtés de Captain America et Black Panther dans la bande-annonce de Avengers : guerre à l’infini. Alors, Marvel a-t-il tiré une astuce similaire en retirant Garfield et Maguire de la bande-annonce afin de garder ce qui sera certainement un moment extrêmement agréable pour la foule aussi surprenant que possible?

Alors que ce coup de pied invisible au visage écailleux de Lizard est loin d’être la confirmation de Andrew Garfield ou l’inclusion de Tobey Maguire, c’est certainement suspect, avec le coup précédent épique du web-slinger de Tom Holland se lançant vers le trio de méchants laissant beaucoup d’espace pour que ses collègues super-héros le rejoignent. Le cadre de l’échafaudage est également très similaire à l’ensemble qui a été montré précédemment dans plusieurs fuites apparentes montrant à la fois Maguire et Garfield dans leurs costumes respectifs et debout aux côtés de Holland. Bien sûr, il se pourrait que le maître de l’invisibilité et pilier du MCU, Drax, rejoigne Spider-Man et participe à la bataille multiversale.

Si Andrew Garfield apparaît et livre une botte à la bouillie monstrueuse du Lézard, l’acteur lui-même a certainement fait de son mieux pour garder le secret. « Écoutez, je ne suis pas dans le film », a déclaré Garfield lors de son dernier démenti. « J’aime Spider-Man, je l’ai toujours aimé. J’étais tellement heureux d’avoir joué le rôle, et je suis tellement excité de voir ce qu’ils font avec le troisième, tout comme vous, pour être honnête. Non, c’est pas une réponse diplomatique. Je le pense vraiment, vraiment. J’aime Tom Holland. J’aime Jon Watts. J’aime Amy Pascal et Kevin Feige et ce qu’ils ont fait avec ces films et ce personnage. C’est un personnage important pour moi. Donc Je suis juste vraiment excité de voir ce qui se passe dans le troisième, comme vous l’êtes. »

Tom Holland a récemment décrit la sortie du film de bande dessinée comme « trois générations se réunissant », et bien qu’il ait nié que cela faisait référence à l’implication potentielle de Tobey Maguire et Andrew Garfield, il devient de plus en plus difficile de le croire sur parole…

Spider-Man : Pas de chemin à la maison trouve Peter Parker demandant au docteur Strange d’aider à faire de son identité en tant que Spider-Man un secret à la suite de sa révélation publique, ce qui déchaîne la folie du multivers. Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Vous pouvez rechercher d’autres indices dans la dernière bande-annonce gracieuseté de Marvel.

