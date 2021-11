Spider-Man: No Way Home Trailer #2 arrive avec de grosses surprises Spider-Verse

La deuxième bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison est là. Comme peut-être le film le plus attendu de l’année (ou depuis de nombreuses années, vraiment), Pas de chemin à la maison a énormément d’enthousiasme autour de sa sortie prochaine. Pour l’instant, les fans ne peuvent consulter que les images publiées et les bandes-annonces, et vous pouvez découvrir la prochaine étape de Peter Parker de Tom Holland dans le film monumental en regardant la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

L’accent est mis sur les méchants dans cette nouvelle bande-annonce, y compris des tonnes de nouvelles images d’Alfred Molina en tant que Doc Ock. Nous avons également un meilleur aperçu du Green Goblin de Willem Dafoe, ainsi que la confirmation d’autres méchants comme Electro de Jamie Foxx et Sandman de Thomas Haden Church. La grande question que de nombreux fans se sont posées était de savoir si les autres Spider-Men, Tobey Maguire et Andrew Garfield, apparaîtraient, mais ce n’est pas le cas, Peter Parker affrontant tous ces méchants sans eux. Sony pourrait-il les garder pour le cinéma ?

Cette bande-annonce a été dévoilée pour la première fois lors d’un événement de lancement spécial pour les fans à Los Angeles. Nous connaissions plusieurs des grands personnages qui revenaient, comme Alfred Molina dans Doc Ock et Willem Dafoe dans Green Goblin, mais cette nouvelle bande-annonce apporte également d’autres surprises. Nous pouvons être sûrs que Marvel et Sony réservent encore certaines des plus grandes surprises pour la sortie du film lui-même avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison sort en salles le mois prochain.

Tom Holland revient en tant que Peter Parker avec Benedict Cumberbatch en tant que Docteur Strange, et il semble que la relation entre les deux se brise dans le film. Avant la sortie de la deuxième bande-annonce, Holland a parlé de ce qui allait suivre pour les super-héros, suggérant que le docteur Strange ne remplacerait pas le nouveau mentor de Peter après la mort de Tony Stark.

« C’est une relation très différente [from Tony Stark and Peter Parker] », a déclaré Holland, via Games Radar. « Je ne considérerais pas le docteur Strange comme un mentor dans ce film – c’est plus comme un collègue. À ce stade des films, Spider-Man s’est imposé comme un vengeur assez puissant et sérieux. Le docteur Strange voit cela en lui et le traite comme un égal. Et tout au long du film, leur relation se brise. Et plutôt que de devenir collègues, ils ne deviennent pas des ennemis, mais ce ne sont certainement pas des amis. »

Bien sûr, le plus gros tirage pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison vient avec l’introduction de personnages établis de différents univers cinématographiques. Cela inclut Tobey Maguire et Andrew Garfield qui reviennent tous deux en tant que Spider-Men, et avant le deuxième lancement de la bande-annonce, Garfield a pris un autre moment pour nier qu’il était impliqué dans le film. C’était le dernier de plusieurs démentis qu’il serait dans le film, même si personne ne le croyait.

« Écoutez, je ne suis pas dans le film », a déclaré Garfield sans ambages Aujourd’hui. « J’aime Spider-Man, je l’ai toujours aimé. J’étais tellement heureux d’avoir joué le rôle, et je suis tellement excité de voir ce qu’ils font avec le troisième, tout comme vous, pour être honnête. Non, c’est pas une réponse diplomatique. Je le pense vraiment, vraiment. J’aime Tom Holland. J’aime Jon Watts. J’aime Amy Pascal et Kevin Feige et ce qu’ils ont fait avec ces films et ce personnage. C’est un personnage important pour moi. Donc Je suis juste vraiment excité de voir ce qui se passe dans le troisième, comme vous l’êtes. »

Qui verrons-nous et qui ne verrons-nous pas dans le film quand il sortira enfin ? Nous pouvons être sûrs que ses performances au box-office seront formidables, les fans venant en masse pour le découvrir. Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira dans les salles de cinéma le 17 décembre 2021.

