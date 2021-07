Spider-Man: No Way Home Toy donne un premier aperçu du retour de J. Jonah Jameson

Nouvelles figurines d’action pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison ont été révélés, et cela inclut notre premier regard sur JK Simmons en tant que J. Jonah Jameson. Après être apparu comme JJJ dans l’original Homme araignée films de Sam Raimi, Simmons a fait un retour surprise au rôle pour une scène à mi-crédit à la fin de Spider-Man : loin de chez soi, passant à l’attaque contre le web-slinger dans un reportage comme a l’habitude de le faire le journaliste.

cela fait 19 ans que j’ai eu la chance d’acheter un jouet JK Simmons J Jonah Jameson nous y voilà pic.twitter.com/dtRmWChdMj – rob-e (@iamthatroby) 2 juillet 2021

Les images de jouets les plus intéressantes et les plus révélatrices pour Spider-Man: No Way Home jusqu’à présent incluent le costume intégré, le costume noir et or, J. Jonah Jameson (JK Simmons) et le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) avec un tee-shirt et une pelle . AUCUN VILLAIN NE SE RÉVÈLE DE CES. pic.twitter.com/lNfhLAPPiM – Rob Keyes (@rob_keyes) 2 juillet 2021

Inclure une figurine d’action du personnage dans la gamme de jouets est une confirmation supplémentaire que JK Simmons reprendra son rôle de JJJ dans Pas de chemin à la maison. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas déjà taquiné son retour, et étant donné la scène à mi-crédit du dernier film, il semblait plus que probable qu’il serait de retour. Il a également déclaré à ComicBook.com en mars qu’il était « à peu près sûr que les gens savent » qu’il pourrait se présenter dans Homme araignée de nouveau.

« Ben ouais, [I’ll be back as Jameson] c’est la réponse courte », a également déclaré Simmons l’année dernière sur SiriusXM Le spectacle de Jess Cagle. « Il y a un avenir pour J. Jonah Jameson après une interruption de plusieurs années. Il s’est présenté très brièvement pour ceux qui ont été assez sages pour rester au générique de Loin de la maison … Il y a une autre apparition de JJJ dans la boîte, et d’après ce que j’entends, il y a un plan pour une autre. J’espère donc que JJJ continuera maintenant et pour toujours. »

Qu’est-ce qui est le plus intéressant dans le retour de Simmons pour Pas de chemin à la maison c’est que cela lui ouvre la porte à apparaître comme deux versions distinctes du même personnage. Il a précédemment joué JJJ dans l’original Homme araignée films, et comme nous le savons Spider-Man 2Alfred Molina apparaîtra sous le nom de Doc Ock, cela signifie que d’autres personnages de cet univers pourraient également apparaître. La rumeur veut que Peter Parker de Tobey Maguire soit dans le film, et nous pourrions également très bien voir deux JJJ différents.

Récemment, Simmons a également parlé de ses expériences dans le rôle de J. Jonah Jameson. Bien que l’acteur vétéran ait montré ce qu’il peut faire dans une grande variété de rôles au fil des ans, à la fois au cinéma et à la télévision, jouer JJJ pour Sam Raimi reste l’un des moments les plus brillants de toute sa carrière.

« Ces films avec Sam seront toujours les grands moments de ma carrière et de ma vie. Sam est l’un de mes réalisateurs et êtres humains préférés », a déclaré l’acteur à Den of Geek.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir le 17 décembre 2021. Avec Simmons en tant que JJJ, le film présente également Benedict Cumberbatch en tant que Docteur étrange. Curieusement, le vieux copain de Simmons, Raimi, a récemment travaillé avec Cumberbatch sur la suite à venir Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui sortira le 25 mars 2022. Vous pouvez voir plus de nouveaux produits pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison, y compris les figurines JJJ et Doctor Strange ainsi que plusieurs nouveaux Funko Pop! chiffres, sur le site officiel de Marvel.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Spider-man