Spider-Man: No Way Home Tableau blanc décodé: qu’est-ce que tout cela signifie?

Après toute cette attente et une journée de décodage des faux titres que Zendaya, Jacob Batalon et Tom Holland ont publiés plus tôt sur leurs comptes Instagram respectifs, nous avons enfin le titre officiel du troisième film de Spiderman, et il s’appelle Spider-man: pas de retour à la maison. Et c’était aussi une bonne façon de révéler le titre. Pas via une annonce officielle, mais via une courte vidéo dans laquelle les stars de Spider-Man discutent de la façon dont Jon Watts leur a donné de faux titres plus tôt. Alors que les acteurs discutent de la façon dont Holland a précédemment donné des spoilers, la caméra les laisse et zoome sur un tableau blanc où les dirigeants ont écrit différentes suggestions de titres avant de s’installer pour No Way Home. Jetez un œil à la révélation ci-dessous:

Et voici ce tableau blanc qui donne des conseils pour que nous, les geeks, décodions.

Ou probablement ce sont toutes des blagues de Jon Watts et des autres producteurs. Mais certainement, nous ne pouvons pas attendre décembre pour le savoir. Voyons donc quels autres « faux titres » Jon Watts et l’équipe ont d’ailleurs suggéré Spider-Man: pas de retour à la maison.

Les blagues

Certaines suggestions sont immédiatement rayées, car elles ne semblent pas avoir d’importance pour la trame de fond établie de Spider-man au sein du MCU. Si vous regardez le côté droit du tableau, «Stay At Home» et «Zooming Home» ont été barrés, avec un appel à «STOP» de la part des dirigeants. Ensuite, bien sûr, il y a «WEBCAMMING» qui l’est aussi « mature » pour un super-héros adolescent parce que la webcam pourrait signifier beaucoup de trucs coquins (je rigole!). De plus, il n’y a pas le mot « Home » dedans donc quiconque a inventé cela voudrait rester anonyme. De plus, tante May a spécifiquement nié toute chance que Peter puisse être «scolarisé à la maison».

Pas de «mal du pays»

Le conseil d’administration fait un clin d’œil à la pandémie en cours, qui a également retardé la sortie du film lui-même. Quelqu’un sur le tableau a suggéré « Homesick » comme titre approprié, avec un visage rouge de Spiderman enfermé dans ce qui semble être le virus COVID-19. La réponse est juste « Ugghhhh », car pour des raisons évidentes, les fabricants ne porteront pas cette référence aux théâtres après le chaos que cette pandémie a provoqué dans le monde entier.

Fait maison est « Too Cutesy »

Le titre « Homemade » est effacé comme « Too Cutesy »; en réalité, le titre n’a tout simplement aucun sens. De plus, quelqu’un a écrit « Homerun » au tableau et a décidé de donner à la lettre « o » une touche de ballon de sport, mais cela n’a pas plu aux dirigeants. Après tout, Peter est un nerd, principalement en maths et en physique, donc le sport ne correspond pas à sa personnalité.

En haut, il y a un titre indiquant « Impossible de trouver la maison » qui a été marqué d’un « Quoi? » car probablement personne ne l’a compris. En plaisantant, il y a cette structure cubique sous ce titre. Cela pourrait être une référence au Tesseract, qui contient la pierre de l’espace, qui peut vous téléporter où vous le souhaitez. Trouver une maison n’est pas si difficile dans le MCU.

Venin?

Si vous remarquez juste entre « Homerun » et « Homemade », vous pouvez voir une structure hexagonale en forme de fluide, avec des branches qui sortent de tous les coins. Cela pourrait être un clin d’œil à Venom, pas quand il entre dans un lien symbiotique avec Eddie Brock, mais au symbiote extraterrestre lui-même.

Venom est une créature noire ressemblant à un fluide, qui peut éclore sur n’importe quel hôte. Souviens-toi de l’oubliable Spider-Man 3 de Sam Raimi. La scène finale de Venom est celle de la créature avec ses branches étalées, prête à dévorer son ennemi juré; cependant, il est vaporisé avec une explosion de la bombe du planeur d’Harry, emmenant Eddie avec lui. Le petit dessin me rappelle juste cette scène. Bien que la ressemblance soit juste minutieusement relatable, ce sera bien s’il y a même un seul clin d’œil à Venom, en particulier après Tom Hardy Venin est également légèrement connecté au MCU maintenant.

Problème de copyright

Le titre « Home Alone » est abandonné en raison de la série de films du même nom de McCulkay Culkin. En outre, « No Place Like Home » est techniquement une marque déposée. Donc, ces deux titres sont complètement hors des charts dès le début.

D’autres titres déclinés sont « Work From Home » (probablement quelqu’un voulait taquiner le scénario de travail actuel à travers le monde). Ensuite, il y a « Wanna Go Home » dont les créateurs disent: « Nous y sommes déjà ». Alors, cette fois, Spider-Man: pas de retour à la maison verrait Peter à New York, aux prises avec son identité révélée.

Le multivers est ennuyeux?

L’un des titres les plus accrocheurs sur le tableau blanc est « Homeworlds », qui est croisé comme une grosse erreur et étiqueté « Boring ». Notamment, Homeworlds était le titre le plus spéculé pour le threequel, étant donné tous les détails qui indiquaient un scénario sur le thème du multivers. C’est une façon amusante pour Jon Watts et l’équipe de reconnaître les théories des fans et de dire en plaisantant qu’elles ne signifient rien pour eux.

Mais à moins que le vent autour du retour d’Alfred Molina et Jamie Foxx dans leurs rôles du passé Homme araignée franchises est autorisé, nous ne donnons pas d’espoir à tous les Spideys collaborant pour cette entreprise.

Des hexagones tout au long!

Vous voyez des hexagones n’importe où ces jours-ci, vous revenez simplement WandaVision dans ta tête. WandaVision L’anomalie de Westview est appelée « Hex », la raison étant que toute la zone à l’intérieur de l’anomalie est hexagonale, tout comme les portions de la barrière de champ d’énergie que Wanda a créée à travers l’Hex.

Le fait que WandaVision se connectera avec Docteur Strange dans la folie du multivers, et Doc Strange apparaîtra pour la première fois dans Spider-Man: pas de retour à la maison; ces hexagones peuvent signifier qu’il y aurait une sorte de connexion entre la série et le prochain threequel. Et si ce grand camée auquel Paul Bettany faisait référence ne s’était pas encore produit WandaVision se trouve Tom Holland? Bien que Paul Bettany dise qu’il n’a jamais travaillé avec cet acteur surprise auparavant, alors que Holland et Bettany étaient tous les deux dans Guerre d’infini; cependant, ils n’ont jamais partagé de scène.

No Way Home: le titre principal

No Way Home a une signification très significative dans le contexte de la tradition de Spider-Man au sein du MCU. Dans Loin de la maison Peter est exposé et est également accusé du meurtre de Mysterio. Cela signifierait qu’il n’a « aucun moyen de rentrer chez lui », comme dans sa vie normale. En tant que super-héros, avec son identité exposée, il lui sera difficile de s’installer dans son quartier convivial.

Cependant, Peter, étant un super-héros enregistré sous les accords de Sokovie et ayant à la fois Fury (ou Talos) et Happy Hogan surveillant ses six, obtiendra certainement de l’aide à cet égard. En outre, il peut présenter Matt Murdock de Charlie Cox dans les films MCU en tant que son avocat; quelque chose qui a également été mis en évidence dans les théories.

Le titre pourrait également être une référence aux multivers en collision, ce qui laisserait le Peter Hollandais perdu dans une dimension différente, loin de chez lui sans option de retour.

Pourtant, dans l’un des deux scénarios, Peter devra se battre pour atteindre un état de normalité dans sa vie et redevenir le « Spiderman du quartier amical » d’être une menace meurtrière pour la société. Et No Way Home est un titre très utile pour taquiner quelque chose comme ça.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man