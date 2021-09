Spider-Man: No Way Home Star laisse tomber plusieurs spoilers majeurs?

Fait Spider-Man : Pas de chemin à la maison la star JB Smoove vient-elle de confirmer quelques camées majeurs et de longue rumeur? Cela ressemble certainement à cela. Maintenant, si vous essayez toujours désespérément d’éviter SPOILERS pour la prochaine suite de Marvel, alors s’il vous plaît, détournez le regard. Toujours là ? Droit.

Il semble donc que M. Smoove a maintenant confirmé que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, confirmant une rumeur qui circule depuis que les détails de l’intrigue multiversale ont été révélés. L’acteur, qui est apparu tout au long du MCU Homme araignée franchise, a été demandé lors d’un événement sur le tapis rouge avec qui il était le plus excité de voir Tom Holland partager l’écran dans le film, Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Et, sans hésiter, il a répondu…

Ce mec vient de confirmer qu’Electro et Tom Holland de Jamie Foxx partagent des scènes avec Tobey Maguire!

Ça va être… INCROYABLE ! ?? pic.twitter.com/pEFYSsS2l9 – Woody et Daffy Duck (Daniel) (@DaffyWoody) 23 août 2021

« Tobey Maguire, bien sûr. »

Alors, c’est ça alors ? Ou est-ce? Tout semble beaucoup trop facile. Peut-être JB Smoove répondait simplement à ce qu’il pensait être une question hypothétique? Sinon, il vient de confirmer que Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendront effectivement les rôles de leurs Spider-Men respectifs dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et nul doute qu’il se retrouvera rapidement dans le collimateur de Kevin Feige.

Smoove confirme également ce que beaucoup avaient déjà soupçonné, révélant que Jamie Foxx reprendra le rôle du méchant Electro dans le film.

« Jamie Foxx revient, bébé. Allez, quoi de neuf, Jamie! C’est mon mec juste là. Je suis excité. Je suis très excité à ce sujet. »

Malgré des dénégations et des refoulements constants, la rumeur court depuis un certain temps que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les deux acteurs auraient repris leurs itérations respectives du personnage bien-aimé dans des rôles qui sont bien plus que de simples camées de courte durée. Bien que la révélation de Smoove puisse sembler un peu… anticlimatique, y avait-il vraiment un autre moyen pour que cela se passe? Après tant de théories et d’enthousiasme des fans pour le retour des deux acteurs, il y aurait sûrement un gémissement assourdissant et déçu du public du monde entier si le générique se déroulait. Pas de chemin à la maison sans l’apparition de Maguire et Garfield.

L’inclusion des deux versions précédentes de Spider-Man sera sans aucun doute utile, car il est maintenant confirmé que plusieurs méchants entrent dans l’univers cinématographique Marvel et causent toutes sortes de problèmes à Peter Parker de Tom Holland. La récente bande-annonce record a confirmé qu’Alfred Molina apparaîtra comme Spider-Man 2 Docteur Octopus, ainsi que des rôles de teasing pour le Bouffon Vert de Willem Dafoe, Jamie Foxx dans le rôle d’Electro, et même The Sandman et The Lizard.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprend à la suite des événements dramatiques de Spider-Man : Loin De la maison, et w vec l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man désormais exposée grâce à Mysterio, la vie et la réputation de Parker sont bouleversées. Cherchant l’aide du docteur Strange, il demande au Sorcier Suprême de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie, mais cela a des répercussions dangereuses qui forcent Parker à apprendre ce que signifie vraiment être Spider-Man.

Réalisé par Jon Watts, écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Illuminerdi.

