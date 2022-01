Spider-Man: No Way Home Slings Past Avengers et Furious 7 en tant que 8e plus grand film de tous les temps

Spider-Man: No Way Home a continué de dominer le box-office et est désormais le 8e plus gros film au monde, avec la 6e position en ligne de mire.

Bien qu’il ait toujours été prévu que Spider-Man : Pas de chemin à la maison serait le plus grand film de 2021, personne n’aurait pu prévoir à quel point le film irait au-delà. Ce week-end a vu plus de records tomber à la puissance du quartier amical de Tom Holland Spider-Man alors que le film du moment a fait irruption dans le Top 10 des films mondiaux de tous les temps en dépassant non seulement l’ancien numéro dix. Congelé II, mais aussi 2012 Les Vengeurs et furieux 7 pour revendiquer la place de numéro 8 avec les deux Le roi Lion et Monde Jurassique dans sa mire.

Bien sûr, selon la façon dont vous répartissez le box-office mondial, le film a dépassé certains films sur une liste mais pas sur une autre. En fin de compte, il est indéniable que dans le climat actuel Spider-Man : Pas de chemin à la maison a prouvé que le public retournera au cinéma pour le bon film, et étant donné que le film a maintenant rapporté le double du blockbuster hollywoodien le plus proche et ne semble pas encore ralentir avec un autre énorme gain au box-office du week-end. Voici quelques-uns des graphiques qui Spider-Man : Pas de chemin à la maison a chargé au cours des dernières semaines.

2021 Sorties Domestiques

Spider-Man : Pas de chemin à la maison – 668,7 millions de dollars Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 224,5 millions de dollars Venom : qu’il y ait un carnage – 212 millions de dollars Veuve noire – 183,65 millions de dollars F9 : La saga rapide – 173 millions de dollars

Sorties 2021 dans le monde

Spider-Man : Pas de chemin à la maison – 1,53 milliard de dollars La bataille du lac Changjin – 905 millions de dollars Salut maman – 841 millions de dollars Pas le temps de mourir – 770 millions de dollars F9 : La saga rapide – 721 millions de dollars

domestique de tous les temps

Star Wars : Le Réveil de la Force – 936 millions de dollars Avengers : Fin de partie – 858 millions de dollars Avatar -760 millions de dollars Panthère noire – 700 millions de dollars Avengers : guerre à l’infini – 678 millions de dollars Spider-Man : Pas de chemin à la maison – 668,7 millions de dollars

Dans le monde entier

Avatar – 2,845 milliards de dollars Avengers : Fin de partie – 2,797 milliards de dollars Titanesque – 2,207 milliards de dollars Star Wars : Le Réveil de la Force – 2,064 milliards de dollars Avengers : guerre à l’infini – 2,048 milliards de dollars Monde Jurassique – 1,669 milliard de dollars Le roi Lion – 1,654 milliard de dollars Spider-Man : Pas de chemin à la maison – 1,53 milliard de dollars





Univers cinématographique Marvel (mondial)

Avengers : Fin de partie – 1,939 milliard de dollars Avengers : guerre à l’infini – 1,369 milliard de dollars Spider-Man : Pas de chemin à la maison – 1,53 milliard de dollars





Spider-Man : Pas de chemin à la maison

L’impact de la pandémie sur le nombre d’audiences au cinéma a été aussi imprévisible que le virus Covid lui-même, avec des films qui auraient dû attirer les gens en ne dépassant pas 100 millions de dollars lors de leurs week-ends d’ouverture et qui comprenaient des offres de Marvel. Bien que certains films n’aient pas été aidés par les doubles sorties sur les plateformes de streaming, il existe également un autre problème qui a été principalement ignoré en ce qui concerne la raison pour laquelle tant de films ont continué à avoir du mal à se produire.

Il y a des décennies, un nouveau film sorti dans les cinémas ne verrait pas de sortie dans les médias à domicile avant environ un an, le film prenant ensuite au moins un an pour être vu à la télévision. Grâce à la pandémie, ceux qui ne savent pas s’il faut s’aventurer dans un cinéma n’ont que quelques mois à attendre pour mettre la main sur leur propre copie de nouveaux films, ce qui rend beaucoup plus probable que certains attendront plutôt que de dépenser autant d’argent pour voir un film une fois, alors ils peuvent le voir si peu de temps après dans le confort de leur foyer.





Indépendamment de cela, Spider-Man : Pas de chemin à la maisonLa domination continue du box-office a dû donner à Marvel Studios une bonne idée de certains de leurs films à venir cette année avec de solides retours attendus pour Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor: Love and Thunder et Panthère noire : Wakanda pour toujours. C’est également un signe indéniable que la demande pour davantage de films MCU ne diminue certainement pas.





