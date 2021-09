Spider-Man: No Way Home sera "décevant" selon Andrew Garfield

Fans de Univers cinématographique Marvel ils attendent le film avec impatience Spider-Man : Pas de chemin à la maison où, selon les rumeurs, les trois Spidey du cinéma auront une rencontre attendue à l’écran. De cette manière, Tobey Maguire et Andrew Garfield ils feraient partie du film. Il y a des indications qui suggèrent que le spiderverse pourrait être une réalité : la participation de Alfred Molina comme Doc Ock et Jamie Foxx en électro, des franchises de héros précédentes, sont un indicateur possible.







Cependant, l’un des acteurs impliqués dans la rumeur, Andrew Garfield, ne manque pas une occasion de nier cette possibilité. Dans ce cas, il a noté que ceux qui s’attendent à le voir dans la prochaine entrée de l’arachnide seront « déçus » par le film. Des mots forts de quelqu’un qui Je pourrais mentir pour garder l’intrigue secrète sans rien gâcher.

Andrew Garfield reparle de Spider-Man : No Way Home

« C’est une idée excitante qui obsède les gens et je le serais aussi si j’étais, vous savez, là-bas sans savoir ce qui se passe. Mais je sais ce qui se passe et j’ai peur que ce soit très décevant pour les gens. » étaient les dires de Garfield qu’il ne semble pas donner le bras à se tordre lorsqu’on l’interroge sur sa participation à l’ambitieux projet de la voisin sympathique.

La vérité est que Garfield prétend savoir ce qui se passe dans un projet avec lequel, apparemment, il n’a rien à voir. Appliquer la logique : comment l’acteur sait-il ce qui se passe dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison? Le doute se renforce au fur et à mesure que le temps passe et que la première du film approche. Andrew pourrait aussi bien jouer sur les commandes du studio pour préserver la surprise de la bande.

Pourtant, les propos de l’interprète sont éloquents : « Mais qu’est-ce que je peux faire? Je dois laisser les gens être déçus. C’est une grande partie de mon rétablissement dans ma vie, je dois permettre aux gens d’avoir leurs propres sentiments, je ne peux pas atténuer ou contrôler l’expérience des autres. C’est une de mes pratiques. Alors si tu veux créer une attente, à toi de voir« .