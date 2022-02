Spider-Man: No Way Home remporte une nomination aux Oscars pour les meilleurs effets visuels

Étant l’un des films les plus rentables de l’histoire, le film sorti à la fin de l’année dernière, Spider-Man : Pas de retour à la maison faisait partie de ceux qu’attendaient les fans pour la voir nominée à la 94e édition du Oscars. Cependant, même s’il s’agit d’un phénomène massif, le film mettant en vedette Tom Holland en tant que héros de l’araignée, il n’a obtenu que la nomination pour Meilleurs effets visuelstitre pour lequel il concourra avec Pas le temps de mourir, gars libre Oui Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Certains ont même eu le sentiment que le film méritait la place du prestigieux prix de Meilleur filmmais il semble que d’autres productions comme celle réalisée par Denis Villeneuve, dunes.

L’adaptation acclamée du roman de Franck Herbertconcourra pour le meilleur film contre les films Le pouvoir du chien, Belfast, CODA, roi richard, West Side Story Oui Pizza Réglisse. D’un autre côté, alors que Tom Holland ne sera pas en lice pour un Oscar de si tôt, son acolyte arachnide, Andrew Garfieldqui est revenu jouer Spider-Man dans No Way Home, est nominé pour Meilleur acteur pour son rôle dans le film Netflix, Tic, tic… Boum !

L’interprétation de Garfield sera en concurrence avec Doctor Strange, puisque l’acteur Benedict Cumberbatcha été nominé dans la même catégorie pour Le pouvoir du chienfilm qui totalise 12 nominations aux Oscars.

En matière d’animation, Disney s’est avéré être le studio qui domine ce domaine, puisqu’il a plusieurs nominations dans cette section, plaçant ses bandes, Charm, Stripe et le dernier dragon et celui réalisé par Pixar, Lucasqui affrontera fuir et le film Netflix, Les Mitchell contre. Les machines.

Alors que Spider-Man : Pas de retour à la maison continue de battre des records au box-office, de nombreux fans ont commencé à insister sur le fait que le film méritait le prix du meilleur film. Parlant du film qui s’est retrouvé sur la liste des Oscars, Tom Holland a noté que même si ce serait un honneur pour lui d’être nominé, le prix n’est pas la façon dont il quantifie le succès du film.

«Nous aimons nous valider avec l’amour que nous recevons du grand public et, jusqu’à présent, cela a traversé le toit. Donc pour moi, avec ce film et ce personnage, j’ai déjà tout accompli », a déclaré Holland.

La prochaine édition des Oscars aura lieu le 27 mars.