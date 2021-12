Spider-Man: No Way Home Projections pour une ouverture mondiale de 500 millions de dollars

Spider-Man: No Way Home devait toujours être le sauveur du box-office de 2021, et les dernières estimations du week-end d’ouverture n’ont pas déçu.

Tout le monde attend Spider-Man : Pas de chemin à la maison être le plus grand succès de l’ère pandémique, mais les dernières prévisions pour le week-end d’ouverture ont estimé que le film rapporterait plus du double de la plupart des films des 18 derniers mois réalisés tout au long de leur tournage cinématographique. Les dernières projections de Box Office Pro, partagées sur Twitter par Charlie Jatinder, suggèrent que la dernière sortie Marvel pour Spider-Man se dirige vers un week-end d’ouverture de 200 millions de dollars ou plus au niveau national, et un possible début mondial de 500 millions de dollars.

Avec l’arrivée de la variante Omicron COVID-19, il y avait eu quelques petites inquiétudes quant à savoir si cela verrait une légère baisse du nombre de personnes prêtes à aller s’asseoir dans une pièce sombre avec beaucoup d’étrangers pour le plaisir de voir Spider-Man : Pas de chemin à la maison à ses débuts, mais avec près de 60 millions de dollars de billets en prévente déjà vendus, dont 40 millions de dollars du jour d’ouverture du film, il semble que ce soit un film que COVID-19 ne va pas arrêter. Avec ces préventes prises en compte, le film trace une ouverture d’au moins 200-240 millions de dollars, et au cours des dernières semaines, ce type d’estimation s’est avéré inférieur aux chiffres d’action, il ne fait donc aucun doute que Marvel et Sony doit déjà célébrer la fin d’une année de hauts et de bas pour la sortie du MCU.

Il y a évidemment beaucoup de problèmes à faire ce genre de prédiction au cours des six derniers mois, mais en général, ils ont été raisonnablement précis, il n’y a donc aucune raison de croire que Spider-Man s’en tirera différemment. Actuellement, les trois versions de Marvel de Black Widow, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Éternels, ont tous ouvert avec des recettes brutes raisonnables de 80 millions de dollars, mais s’il y avait un film qui dominerait le box-office dans le climat actuel, alors Spider-Man : Pas de chemin à la maison allait toujours être celui qui le ferait. Si ces prédictions s’avèrent exactes, cela montrera une énorme résurgence du public retournant dans les salles pour le bon film.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison caractéristiques celui de Tom Holland Peter Parker se retrouve face à un certain nombre de méchants des précédents univers Spider-Man, dont Green Gobin, Doc Ock, Sandman, Lizard et Electro, ainsi qu’une foule de rumeurs très démenties mais toujours presque certaines sur le retour d’Andrew. Garfield et Tobey Maguire à leurs rôles respectifs de Spider-Men. Entre cela et Doctor Strange apparemment le véritable instigateur du multivers, il y a beaucoup à déballer dans le long film de deux heures et demie et une raison plus que suffisante pour que les fans de Marvel retournent au cinéma.

Le film sort le 15 décembre au Royaume-Uni et dans d’autres territoires d’outre-mer, avant de faire ses débuts aux États-Unis le 17. Avec un peu plus d’une semaine, Marvel a commencé à intensifier ses promotions marketing, avec des rumeurs selon lesquelles une nouvelle bande-annonce internationale arriverait juste avant l’arrivée du film la semaine prochaine.





