« Spider-Man: No Way Home » présente un meilleur regard sur le lézard

Cette semaine, nous avons assisté à la sortie d’un deuxième aperçu de la collaboration tant attendue entre Sony Pictures et Marvel Studios : « Spider-Man: No Way Home ». Le film nous présentera une fois de plus Tom Holland dans le rôle du héros de l’escalade alors qu’il fait face aux côtés du docteur Strange (Benedict Cumberbatch) une plus grande menace du multivers.

Et c’est que le film n’a pas mesuré les efforts en présentant le retour des méchants emblématiques que nous avons vu dans les précédentes franchises de films Spider-Man, avec Alfred Molina et Willem Dafoe à nouveau dans leurs rôles d’Otto Octavius ​​​​et Green Goblin, personnages ils ont joué dans la trilogie réalisée par Sam Raimi, ajoutant également l’arrivée de Sandman.

Les films de Mark Webb ne sont pas en reste puisque Jamie Foxx reprendra son rôle d’Electro, accompagné de Lizard, un personnage qui était interprété par Rhys Ifans, dont la participation au film n’a pas encore été confirmée car le personnage a été créé. entièrement en CGI.

À ce stade, il ne fait aucun doute que Marvel Studios et Sony Pictures prévoient de clôturer cette année avec l’un des événements cinématographiques qui a suscité le plus d’enthousiasme et d’attente parmi les fans de Spider-Man, c’est pourquoi un nouveau a été présenté ce week-end TV spot, qui présente plus en détail l’aspect que Lizard présentera dans le film.

La séquence montre Happy Hogan laissant à Peter un message sur son répondeur, l’interrogeant sur les « sujets » qui sont apparus. Face au rugissement du Lézard, que l’on peut voir de tout son corps, on retrouve nul autre que l’oscarisé JK Simmons dans le personnage de JJ Jameson, se demandant s’il s’agissait d’un dinosaure.

Avec ce large éventail de personnages de retour, un désir très intense a été généré parmi les fans de revoir Andrew Garfield et Tobey Maguire dans leurs incarnations respectives de Spider-Man, bien qu’il n’y ait jusqu’à présent aucune confirmation officielle que cela se produisait vraiment. « No Way Home » a une date de sortie prévue pour le 17 décembre.