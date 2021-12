Spider-Man : No Way Home pourrait arriver sur Netflix en 2022

Après une longue attente, Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il est sorti dans le monde entier et les fans de Marvel Cinematic Universe l’apprécient, après les multiples commentaires et rumeurs qui ont été générés ces derniers mois. C’est le film le plus attendu et les utilisateurs du service de streaming Netflix pourraient l’avoir bientôt dans leur catalogue. Parce que?

Dans cette nouvelle aventure, Tom Holland reviendra une fois de plus en tant que super-héros sympathique de New York. Cette fois, les choses ne sont pas en sa faveur, puisque dans la cassette précédente l’identité de Peter Parker a été révélée et maintenant tout le monde l’accuse d’avoir assassiné Mysterio. Afin de faire oublier à tout le monde ce qui s’est passé, il se rend chez le docteur Strange pour effectuer un sort, mais quelque chose ne va pas et le multivers se déchaîne, amenant de grands méchants du personnage.

+ Spider-Man : No Way Home arrive-t-il sur Netflix en 2022 ?

Tel que rapporté par Le journaliste hollywoodien en avril de ce côté, Sony Pictures a conclu un accord avec Netflix, car il n’a pas de plate-forme pour rivaliser avec eux, comme l’ont fait Disney, NBCUniversal et ViacomCBS. Le contrat précise que Les films 2022 de la société de production seront diffusés en exclusivité après leur sortie en salles, dans un laps de temps qui n’a pas encore été précisé.

Des longs métrages comme Uncharted, Spider-Man : Un nouvel univers 2, Morbius ou Train à grande vitesse aura l’exclusivité sur Netflix, en raison de cette union qui en principe il durera 5 ans. Il faut souligner que pour le moment sera disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et Spider-Man : No Way Home n’a pas sa place, même si c’est quelque chose qui pourrait changer. Parce que?

Souviens-toi que Les films Spider-Man appartiennent à Sony, Et bien qu’ils aient un accord avec Marvel Studios, qui est Disney, ils ont les droits de le distribuer. C’est pour ça que Vous retrouverez certains films de super-héros sur des streams comme Amazon Prime Video ou Paramount+, et pas forcément sur Disney+. Connaissant les millions de fans en Amérique latine et dans le monde, l’accord entre Netflix et Sony pourrait être étendu à l’avenir.

