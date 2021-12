Spider-Man: No Way Home Post scènes de crédit et ce qu’elles prouvent pour l’avenir du MCU

Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive dans les cinémas et devient immédiatement le plus grand film de l’année. Bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur la question de savoir si nous verrons ou non Tom Holland jouant à nouveau le rôle dans le MCU, les scènes désormais obligatoires au milieu et après le crédit de la dernière offre de Marvel Cinematic Universe mettent en place deux grandes extensions de l’histoire en cours.

Si vous ne connaissez pas ces scènes et ce qu’elles signifient pour l’avenir, alors avertissement de spoiler.

Après le point culminant de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, où tout est apparemment réglé à part le monde entier ne sachant pas qui est Peter Parker, la scène à mi-crédit révèle un visage familier d’un autre univers – Eddie Brock. Oui, selon les rumeurs, le personnage de Venom de Tom Hardy apparaîtrait dans Pas de chemin à la maison et ce n’était pas un mensonge. La scène trouve Brock dans un bar, essayant de comprendre ce qui se passe et pourquoi il s’est retrouvé dans un univers où il y a des « gros gars verts » et des « gros gars violets ». La scène est amusante et constitue une excellente petite introduction intrigante à Venom pour ceux qui n’ont pas encore plongé dans l’univers Sony des personnages de Spider-Man, Hardy ayant clairement un ballon avec le rôle. La scène se termine avec la vaporisation de Brock dans son propre univers, ce qui semble suggérer que la rencontre possible entre Venom et Spider-Man pourrait ne pas avoir lieu après tout. Cependant, la dernière chose qui nous reste est un gros plan d’une petite tache noire laissée sur le dessus de la barre, et alors qu’elle commence à bouger, nous passons au générique.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

En ce qui concerne le MCU, cela signifie que nous avons maintenant Venom dans l’espace du MCU et que la version du personnage de Tom Hardy est de retour dans son propre univers et capable d’apparaître dans l’un des prochains films Sony tels que Morbius et Kraven le chasseur, ainsi que d’autres films en solo. Il semblerait également que cela signifie que lorsque nous verrons Venom apparaître dans le MCU, comme il le fera certainement, ce ne sera pas Tom Hardy qui le jouera mais une toute nouvelle version du symbiote et qui pourrait jouer un rôle important partie des nouveaux films Spider-Man quand ils arrivent.





Spider-Man : Pas de chemin à la maison

Après cela et six autres minutes de générique vient la scène post-crédit, celle généralement réservée aux petites scènes originales qui n’ont ni conséquence ni but réels, mais pas cette fois. Cette fois, comme le dit la rumeur, ceux qui restent ont droit à la première bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie. Bien que cette bande-annonce se retrouve sans aucun doute en ligne assez rapidement, l’obtenir à la fin de Spider-Man : Pas de chemin à la maison est quelque chose que Marvel n’a pas vraiment fait depuis qu’ils ont taquiné réunion de justiciers.





Dans la bande-annonce, on entend Strange se faire dire qu’il a été imprudent en utilisant le sort pour Peter Parker et qu’il a fait des dégâts au-delà de tout ce qu’il peut comprendre. Nous voyons Strange rendre visite à Wanda Maximoff et l’enrôler pour l’aider, et nous voyons pour la première fois le retour de Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Karl Mordo et Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer, ainsi que d’America Chavez faisant ses débuts en direct interprété par Xochitl Gomez. Cependant, après de nombreuses images clignotantes de l’un des méchants, des combats et plus encore, nous entendons Mondo d’Ejiofor dire à Strange que la plus grande menace pour l’univers est lui-même alors que le Docteur se retrouve face à une version sombre de lui-même.

C’est époustouflant pour deux raisons. Tout d’abord, un scénario comique de 1992 intitulé Étranges compagnons de lit implique Strange combattant le Nécromancien, une copie de lui-même qui est identique mais pour le fait, il a tué Mordo avant de devenir Sorcier Suprême. Cette histoire met également en vedette Scarlett Witch et Agatha Harkness. Avec Agatha ayant sa propre émission sur Disney + pourrait Docteur Strange dans le multivers de la folie être son chemin de retour dans le MCU après les événements de WandaVision? Deuxièmement, les fans qui ont regardé Et qu’est-ce qui se passerait si…? sur Disney + sera au courant du sombre Sorcier Suprême qui figure dans un certain nombre d’épisodes animés.





Il existe de nombreuses similitudes avec la version de Strange vue dans la bande-annonce, ce qui suggère qu’une fois de plus, Marvel travaille dur pour garder toutes leurs propriétés connectées.

Docteur Strange dans le multivers de la folie n’est pas publié avant le 6 mai 2022, mais vous pouvez presque sentir le battage médiatique en ce moment.





Ellen Pompeo est prête à débrancher Grey’s Anatomy La star de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, est enfin prête à dire au revoir à la série.

Lire la suite





A propos de l’auteur