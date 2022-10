« Spider-Man : No Way Home » : photo inédite de Tobey Maguire, Tom Holland et Andrew Garfield sur le plateau

merveille

Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland surpris avec une nouvelle photo de Spider-Man : Pas de retour à la maison. Voir!

©MerveilleTom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire

Phase quatre demerveille Il a de grands succès à son actif. Parmi eux se trouve Spider-Man : Pas de retour à la maison, l’une des dernières bandes qui faisait partie de cette époque. C’est parce qu’il a non seulement marqué le retour de Tom Holland à la peau du super-héros, mais aussiAndrew Garfield Oui Tobey Maguire ils sont également revenus. Oui! Les anciens Peter Parkers ont de nouveau enfilé leurs costumes et ont séduit le public.

dans un travail commun Tobey Maguire Oui Andrew Garfield ils sont arrivés à Spider-Man : Pas de retour à la maison guider le personnage Tom Holland dans l’une de ses batailles les plus difficiles. Bon, il faut se rappeler que les méchants des films de ses prédécesseurs sont venus dans son univers pour tout changer. A tel point que le film a eu plusieurs retours, quelques émotions et souvenirs, surtout pour les fans de ce super-héros créé par Stan Lee.

En fait, peu importe le temps qui passe, les téléspectateurs sont toujours enthousiasmés par le travail conjoint de Garfield, Maguire et Holland. C’est pourquoi chaque fois qu’une photo du plateau d’enregistrement est divulguée, elle devient rapidement virale sur les réseaux sociaux. La même chose s’est produite avec une image inédite qui a été publiée il y a quelques heures à peine. Via Twitter, une carte postale de les trois Spider-Man avec Willem Dafoe.

Dafoe était l’un des nombreux méchants qui sont retournés à merveille avec son personnage de Green Goblin et, sans aucun doute, il a de nouveau charmé les fans. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Jon Watts, le scénariste de toutes les bandes, est également visible sur la photo. C’est dire que cette carte postale est l’une des plus plébiscitées du MCU. Eh bien, non seulement il a les trois Spider-Man, mais il a également l’un des meilleurs méchants et l’un des écrivains les plus inégalés du studio.

En revanche, il faut noter que la photo a ravivé l’espoir des fans de les revoir ensemble dans un autre film de Spider-Man. Cependant, on ne sait pas encore exactement quel sera l’avenir du personnage. Alors que beaucoup attendent le retour de Tom Holland pour un quatrième long métrage, surtout après la fin de Pas de retour à la maison, pas encore entièrement confirmé. De plus, l’acteur a déjà déclaré qu’il s’absentait de jouer pendant un certain temps.

