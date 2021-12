Spider-Man: No Way Home obtient une note A+ sur CinemaScore

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est peut-être le film le plus attendu de cette année, et les retours au box-office de la journée d’ouverture mondiale l’ont prouvé. Au milieu des inquiétudes croissantes concernant la variante Omicron de la pandémie de COVID-19, le troisième volet de Marvel Cinematic Universe Homme araignée la série a gagné 121,5 millions de dollars le jour de l’ouverture. Le film a ainsi presque établi un record avec ses gains d’ouverture, qui sont les deuxièmes les plus élevés de tous les temps, battant étonnamment Star Wars Épisode VII : Le Réveil de la Force. Le seul film qui a Spider-Man : Pas de chemin à la maison beat est son prédécesseur, Avengers : Fin de partie.

Le battage médiatique concernant le film était insensé et n’était pas seulement un film très attendu pour la communauté, mais aussi pour les autres. Jusqu’à présent, la réaction des téléspectateurs montre que le battage médiatique était bien mérité. De plus, le film a actuellement l’un des scores les plus élevés de Rotten Tomatoes des versements MCU, à 94%. Le seul film MCU à battre Spider-Man : Pas de chemin à la maison est le film 2018 Panthère noire, qui a également remporté une nomination pour le meilleur film. CinemaScore l’a noté A+, ce qui en fait l’action en direct la mieux notée Homme araignée film sur le site, et le mettre à égalité avec Spider-Man : dans le Spider-Verse.

Les bénéfices de la journée d’ouverture projettent un total de 242 à 247,5 millions de dollars sur trois jours, ce qui en ferait le film le plus réussi de l’ère de la pandémie. Actuellement, le seul concours Spider-Man : Pas de chemin à la maison a en termes d’autres sorties est celle de Guillermo Del Toro Allée des cauchemars, le thriller psychologique néo-noir qui, selon beaucoup, mérite une nomination aux Oscars, mettant en vedette Bradley Cooper, Cate Blanchett et Willem Dafoe. C’est le premier film de Del Toro depuis son film primé aux Oscars en 2017 La forme de l’eau.





Outre le contenu du film, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a également fait tourner les têtes avec sa bande originale, créée par Michael Giacchino. La bande originale est sortie hier sur les plateformes de streaming. Giacchino a collaboré avec le réalisateur Jon Watts sur les trois MCU Homme araignée films, et a partagé ses deux cents sur la sortie de la bande originale :

Ce fut vraiment spécial de faire cette balade de trois films avec Peter Parker et notre talentueux réalisateur, Jon Watts. Au fil des films, Peter passe d’un adolescent typique avec une angoisse et une gêne quotidiennes que tant d’entre nous avaient à cet âge, à un jeune adulte plus confiant qui comprend sa grande responsabilité. Le bonus supplémentaire de pouvoir voyager et jouer avec le multivers m’a ramené plusieurs années en arrière, nous rappelant à tous pourquoi nous aimons tous ce personnage en premier lieu. Ce fut un honneur d’ajouter à l’héritage de votre sympathique quartier Spider-Man.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison met en vedette Tom Holland, Zendaya, Willem Dafoe, Alfred Molina et JK Simmons, ainsi que d’autres membres de la distribution de retour particulièrement excitants. Le film est maintenant à l’affiche dans les salles de cinéma. Si vous avez réussi à éviter les spoilers jusqu’à présent sans voir le film, vous voudrez peut-être sortir bientôt, car il est inévitable que vous les voyiez en ligne.





