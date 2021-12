Spider-Man: No Way Home obtient un score d’audience de 99% sur les tomates pourries

Presque tout le monde quitte le théâtre satisfait après avoir enfin vérifié la sortie tant attendue de Spider-Man: No Way Home.

Pouvait Spider-Man : Pas de chemin à la maison être le meilleur film de Spidey à ce jour ? Cela pourrait bien être le cas si les critiques qui arrivent sont une indication. Avant la sortie à grande échelle de l’épopée des super-héros, les premiers critiques avaient initialement donné au film un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes. Les critiques ultérieures ont fait chuter le score officiel à 95% sur le Tomatometer, rassemblant tous les scores des meilleurs critiques.

De nombreux cinéphiles préfèrent se fier aux partitions du public qui sont également répertoriées avec les films sur Rotten Tomatoes. Dans ce cas, alors que les critiques des critiques étaient très élogieuses, le score du public s’est avéré encore meilleur. Au moment d’écrire ces lignes, ce score est désormais à 99% avec plus de 10 000 évaluations vérifiées. Ce n’est pas parfait à 100 %, mais vous aurez clairement du mal à trouver quelqu’un qui a vu le film et qui ne l’a pas aimé.

Afin de ne pas révéler de spoilers, nous n’entrerons pas dans les détails spécifiques pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Ce qui était largement connu avant sa sortie, c’est que le film apporterait un multivers en direct dans le MCU, ouvrant la porte à l’arrivée de personnages d’univers cinématographiques variés. L’accent était mis sur le retour d’Alfred Molina en tant que Doc Ock de Spider-Man 2 après que l’acteur a divulgué son implication. Sony et Marvel ont également fortement encouragé l’inclusion de quelques autres personnages comme Electro de Jamie Foxx et Green Goblin de Willem Dafoe, bien que ce dernier ne veuille pas être impliqué à moins qu’il ne puisse devenir physique avec le rôle.

« Faire ce truc physique était important pour moi », a récemment expliqué Dafoe. « En fait, l’une des premières choses que j’ai dites à Jon (Watts) et Amy (Pascal), en gros, quand ils me l’ont présenté avant même qu’il n’y ait un script, a été: » Écoutez. Je ne veux pas juste pop là-dedans en tant que caméo, ou remplissez simplement les gros plans. Je veux faire l’action parce que c’est amusant pour moi. Et aussi, parce qu’il est vraiment impossible d’ajouter de l’intégrité ou du plaisir au personnage si vous ne participez pas à ces Parce que tous ces trucs d’action informent votre relation avec les personnages et l’histoire, et aussi, cela vous fait gagner votre droit de jouer le personnage d’une manière amusante. »

Tout cela a abouti à un film incontournable pour les fans de Marvel. Il est destiné à conclure une trilogie de films qui a commencé avec Spider-Man : Retrouvailles, mais cela ne veut pas dire que nous avons vu le dernier Tom Holland dans le rôle de Peter Parker. Amy Pascal avait précédemment déclaré qu’il était prévu de faire une autre trilogie de films avec Peter de Holland, même si après Pas de chemin à la maison sera tout un défi. Kevin Feige a également taquiné que les plans avaient commencé le Spider-Man 4 déjà.

« Amy et moi, Disney et Sony parlons de – oui, nous commençons activement à développer la suite de l’histoire, ce que je dis simplement parce que je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation comme ce qui s’est passé après Loin de la maison. Cela ne se produira pas cette fois », a déclaré Feige au New York Times.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison joue enfin dans les cinémas du monde entier.





