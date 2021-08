Spider-Man: No Way Home obtiendra une bande-annonce avant la sortie du film promet Marvel Boss

C’est toujours un mystère quand les fans de Marvel peuvent s’attendre à voir une bande-annonce officielle pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais la bonne nouvelle est qu’il sortira apparemment quelque temps avant la sortie du film en salles. Prêt à s’incliner sur grand écran en décembre, Pas de chemin à la maison est l’une des sorties les plus attendues de Marvel Studios. Les fans sont particulièrement impatients de voir la bande-annonce pour un petit avant-goût de ce qui va arriver, mais pour l’instant, on ne sait toujours pas quand nous verrons des images.

Récemment, le désir du fan de voir la bande-annonce a fait son chemin jusqu’au président de Marvel Studios Kevin Feige. Comme toujours, Feige a joué timidement lorsqu’il s’agissait de révéler exactement quand les fans pourraient prévoir d’attraper la première bande-annonce pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Il a cependant confirmé officiellement qu’il y aura une bande-annonce et qu’elle sortira à un moment donné avant Pas de chemin à la maison‘s première. Bien que cela puisse techniquement signifier que nous ne l’obtenons pas avant la veille, il est bon de savoir qu’il y a quelque chose à venir. Comme Feige l’a dit à ComicBook.com :

« Shang-Chi sort, le Éternels bande-annonce vient de sortir, mais oui le 17 décembre, nous avons la troisième de notre Retour à la maison trilogie avec Sony et Jon Watts et avec Tom Holland. Je peux seulement garantir qu’il y aura une bande-annonce avant la sortie du film. »

Nous ne pouvons pas vraiment reprocher aux fans de vouloir en savoir plus. Il reste tellement de secret autour du projet, mais cela semble être une conception de la part de Marvel Studios. Des rumeurs ont récemment circulé selon lesquelles la bande-annonce pourrait même faire son apparition exclusivement à CinemaCon cette année. Étant donné que les aspects multivers de l’histoire permettent à peu près n’importe qui d’apparaître, le studio espère réserver des surprises aux téléspectateurs et tout le monde fait très attention à la façon dont le marketing est géré.

« Sony s’occupe absolument du marketing de Spider-Man », a déclaré Asad Ayaz de Disney à THR. « Kevin Feige et son équipe sont en étroite collaboration avec l’équipe Sony sur ceux-ci. Il y a donc une coordination dans ce sens. Nous nous assurons également de savoir qui abandonne quoi quand. Mais nous ne travaillons pas ensemble sur les campagnes parce que c’est leur Ils s’en occupent, mais il y a un niveau de coordination pour s’assurer que c’est gagnant-gagnant pour tout le monde. »

Il a été largement répandu que la précédente Homme araignée les acteurs de cinéma Tobey Maguire et Andrew Garfield feront des apparitions spéciales pour reprendre leurs rôles. Nous savons que d’autres acteurs de leurs franchises de films respectives apparaîtront, y compris Spider-Man 2‘s Alfred Molina comme Doc Ock et L’incroyable Spider-Man 2est Jamie Foxx dans le rôle d’Electro. Benedict Cumberbatch apparaît également en tant que Doctor Strange pour aider à mettre en place le scénario multivers qui sera inclus dans la suite.

Alfred Molina a été un sujet de conversation non seulement pour les fans mais aussi pour Feige alors que la star de Spider-Man a récemment révélé plusieurs spoilers pour la prochaine suite de MCU, Spider-Man: No Way Home, mettant à rude épreuve le secret bien-aimé du studio. Avec autant de fans qui attendent sur le point d’en savoir plus sur le Homme araignée suite, les spoilers ont été une surprise, confirmant de nombreuses rumeurs qui circulaient autour du film, contre la volonté de Feige.

Jon Watts dirige Spider-Man : Pas de chemin à la maison en utilisant un scénario de Chris McKenna et Erik Sommers. Il met en vedette Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon et Marisa Tomei reprenant leurs rôles des films précédents du Retour à la maison trilogie. La suite devrait sortir le 17 décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de : ComicBook.