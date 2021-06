Spider-Man: No Way Home n’arrêtera pas de troller les fans qui attendent avec impatience la bande-annonce

Certains fans s’attendant à un Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce à arriver aujourd’hui, il semble que le compte Twitter officiel du film n’ait tout simplement pas pu s’empêcher de troller ceux qui attendaient avec impatience le premier aperçu de la dernière sortie de Peter Parker de Tom Holland.

Ce matin, @SpiderManMovie a retweeté un mème montrant une route bifurquée marquée « OMG SON ARRIVE AUJOURD’HUI À 9H00 HNE » sur une voiture tournant à droite intitulée « Spider-man twitter » virant vers elle. L’autre option de la route est marquée « Ne devinez pas et attendez simplement la remorque ». Avec le mème, ils ont posté le commentaire « pls keep left », ce qui signifie que pour l’instant, il n’y a pas de bande-annonce à voir.

veuillez rester à gauche https://t.co/R6NV1NnqXZ – Spider-Man: Pas de chemin à la maison (@SpiderManMovie) 9 juin 2021

L’affiche originale du mème, Spider-Man No Way Home News and Countdown, a répondu au message en demandant : « Pour combien de temps exactement ? » Bien sûr, il n’y a pas eu de réponse mais jusqu’à ce que l’heure soit passée, beaucoup ont refusé de croire que la remorque n’arriverait pas à 9 heures du matin. Cependant, comme beaucoup s’y attendaient, on s’est rendu compte que l’attente se prolongeait un peu plus longtemps.

Lorsque tout le monde semble attendre que la bande-annonce tombe, le moindre indice de quelque chose d’émouvant entraîne une masse de spéculations et de conjectures quant à la date et l’heure auxquelles ce moment glorieux peut arriver. Que ce soit l’anniversaire de Tom Holland ou l’arrivée de Loki sur Disney+, il y avait toujours une possibilité que le premier regard insaisissable sur Pas de chemin à la maison venait selon beaucoup. Pour l’instant, tout ce qu’ils ont, c’est un certain nombre de fausses bandes-annonces YouTube et le trolling constant du compte officiel.

Dans l’espoir que la nouvelle aventure de Spidey soit liée au Marvel Multiverse, dont nous savons déjà qu’il fournit une grande partie du nouveau Docteur étrange film, et est actuellement expliqué un peu plus en détail dans Loki, qui traite fortement de l’idée de multiples réalités de branchement contrôlées et alignées par l’autorité de variation temporelle qui voit tout. Il ne serait pas exagéré de croire que la bande-annonce de Spider-Man ne tombera pas avant Loki est fait en considérant que le multivers est au centre des deux histoires.

Président de Sony Pictures, Sandford Panitch a expliqué le multivers et comment il figurera dans Pas de chemin à la maison dans une interview précédente avec Variety. « Il existe en fait un plan », a-t-il déclaré. « Je pense que maintenant, cela devient peut-être un peu plus clair pour les gens où nous nous dirigeons et je pense que quand Pas de chemin à la maison sort, encore plus sera révélé. Ce qui est bien, c’est que nous avons cette excellente relation avec Kevin. Il y a un bac à sable incroyable pour jouer avec. Nous voulons ceux MCU les films sont absolument énormes, car c’est formidable pour nous et nos personnages Marvel, et je pense que c’est la même chose de leur côté. Mais nous avons une excellente relation. Il y a beaucoup d’opportunités, je pense, qui vont se produire. »

C’est loin du moment où les fans ont cru que tout cela pourrait s’effondrer autour d’eux lorsque, pendant un court instant, Marvel et Sony semblaient se séparer. Cependant, tout cela appartient désormais clairement au passé. Quant à l’avenir, avec la Éternels la première bande-annonce vient de sortir il y a quelques semaines, il est probable que le moment de Spidey au soleil viendra le mois prochain.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man