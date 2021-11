Spider-Man: No Way Home Les ventes de billets cassent Internet

De nombreux sites Web, dont Fandango, AMC et Regal, ont été submergés par la demande de billets avancés pour Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait être le plus gros succès des deux dernières années, et bien que ce ne soit pas difficile compte tenu des circonstances, même sans une pandémie mondiale paralysant l’industrie pendant une grande partie de ce temps, il est probable que le film aurait toujours été sur la bonne voie pour publier des statistiques record. Alors que les billets étaient en prévente pour la sortie de décembre, de nombreux sites Web, dont AMC, Regal et Fandango, ont tous été mis hors ligne en raison de la forte augmentation de la demande qui a fait planter leurs serveurs, et comme d’autres suivaient, de nombreux sites ont eu du mal avec le flux continu de visiteurs dans les heures d’après. AMC a introduit un système de file d’attente sur son site pour permettre aux gens de passer et de réserver de manière ordonnée, ce qui a semblé atténuer un peu la situation bien que la demande pour Spider-Man: No Way Home soit restée élevée.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Alors que la machine marketing de Disney/Marvel Studios s’emballe avec de nouveaux spots télévisés annonçant la prévente et présentant de nouvelles séquences par rapport à celles vues dans les bandes-annonces précédentes, la demande phénoménale de billets a prouvé une fois de plus que Spider-Man continue d’être l’un des plus grands et actifs les plus fiables. Avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait signaler une conclusion à la trilogie Spider-Man du MCU, il y a beaucoup de concentration et d’attention sur le film, dont les goûts ont été vus pour la dernière fois dans Avengers : Fin de partie.

Nous savons tous maintenant que le film mettra en vedette des méchants de tous les univers précédents de Spider-Man, de Green Goblin à The Lizard, et même si les deux acteurs l’ont nié, Tobey Maguire et Andrew Garfield devraient reprendre leurs rôles de Spider-Man. de leurs propres films, et avec de nombreux fans menaçant d’abandonner Marvel si ce n’est pas le cas, il y a beaucoup à faire pour qu’ils fassent une apparition significative dans une partie importante de l’histoire.

Bien sûr, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a plus que sa propre histoire en fonction de son résultat, car le film mènera directement à l’année prochaine Docteur Strange dans le multivers de la folie et est déjà cité comme le film de super-héros le plus ambitieux jamais réalisé par Holland et le réalisateur Jon Watts, qui a également dirigé les précédentes sorties de Spider-Man en Hollande. Spider-Man : Retrouvailles et Spider-Man : loin de chez soi, et a décrit le nouveau film comme « Spider-Man: Endgame ». Là où tout cela laisse, l’itération de Spider-Man par Tom Holland devra attendre décembre pour être révélée, tandis que le résultat pour Doctor Strange et le reste du MCU se poursuivra dans Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Marvel a déjà joué avec les fans, modifiant les images des bandes-annonces publiées jusqu’à présent, modifiant certaines scènes entre leur apparition dans les bandes-annonces complètes et les spots télévisés suivants, ce qui a frustré certains fans, mais est également l’une des signatures de Marvel en ce qui concerne leurs plus grosses sorties. Comme pour la plupart des sorties de MCU, Marvel Studios souhaite que les fans se rendent dans les salles de cinéma avec la possibilité d’être surpris par un film, quel que soit le nombre de bandes-annonces et de clips qu’ils diffusent dans le cadre du programme de promotion régulier. Combien de ce que nous avons vu dans les bandes-annonces transpire dans le montage final du film, c’est quelque chose que nous avons hâte de découvrir, au cinéma, lorsque le film sortira plus tard en décembre. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com





Dune franchit 100 millions de dollars au box-office national Dune devient le dernier film à faire plus de 100 millions de dollars dans le pays.

Lire la suite





A propos de l’auteur