Spider-Man : No Way Home : les 5 meilleures et les 5 pires théories de fans

Avec l’aube d’un autre jour, arrive un nouveau « leaker » insistant sur sa position supérieure parmi les dirigeants de Sony et Disney, affirmant avoir vu Spider-Man: No Way Home des mois avant sa sortie réelle, ou toute bande-annonce ou aperçu de tout sorte. Ce type de comportement est courant jusqu’à la sortie de toute bande dessinée, film de franchise, ou tout projet, avec la théorie absurde WandaVision, preuve froide et dure de la déclaration. Alors que des théories anonymes sont apparues en abondance sur des plateformes comme Reddit et 4Chan, qui s’avèrent parfois fiables, toutes n’ont pas été aussi plausibles, réalistes ou tout aussi bonnes que les autres. Alors que certaines théories incitent les fans à souhaiter que le prochain film suive cette histoire exacte, d’autres les font prier pour le contraire.

Les fuites et les théories sont toujours un élément aléatoire. Avec des plateformes sociales telles que Reddit et 4Chan devenant des plaques tournantes pour ces théories et fuites, il n’y a tout simplement aucun moyen de prouver leur authenticité. Les étrangers demandent à leurs téléspectateurs de simplement leur faire confiance, sur la base d’aucune preuve, ainsi, l’ensemble de l’opération est aussi peu fiable que cela puisse paraître. Alors que, auparavant, dans des projets tels que WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver, les théories des fans et les fuites supposées étaient principalement des fabrications, les fans gardent toujours espoir que la vérité en soit une. Les théories des fans sont basées sur des spéculations et sont le résultat de ce qui peut sembler être une attente sans fin, et qui est aussi soit un succès, soit un échec. Regardons certains de chacun ci-dessous.

Meilleur: L’action en direct « Spider-Verse »

Si l’on en croit l’abondance de fuites et de rumeurs, certaines provenant de sources très crédibles qui ont réussi à prédire et à divulguer correctement les détails des projets Marvel, ainsi que l’abondance de mèmes et de rapports, alors l’action en direct « spider-verse » est prêt à enfin voir le jour de la lumière.

Cette théorie spécule sur les retours de Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que versions de Spider-MENS côtés de Tom Holland, alors qu’ils font équipe pour empêcher le multivers de s’effondrer. Il y a des rapports que les deux ont été castés dans leurs rôles, ainsi que le casting confirmé d’Alfred Molina en tant que Docteur Octopus, et le casting rapporté de Jamie Foxx en tant que version d’Electro qui a apparemment été confirmé dans un post Instagram maintenant supprimé par Foxx lui-même. .

Alors que Tom Holland lui-même a nié la théorie très publiquement, les fans croisent les doigts et il semble qu’ils pourraient enfin réussir.

De nombreux initiés de l’industrie et des fuiteurs éminents ont corroboré la célèbre théorie et pour certains, c’est une affaire conclue. Les fans ont hâte de revoir enfin Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Pire: Spider-Man de Tobey Maguire meurt au début du film

De nouvelles théories sont publiées sur 4Chan apparemment à l’heure, et une précédente « fuite » dit que le film commence avec Spider-Man de Tobey Maguirese balançant à travers New York, poursuivi par ce qui est initialement un flou. Après s’être balancé et s’être éloigné du « flou » en essayant de se mettre en sécurité, le flou le rattrape enfin, qui se révèle être Electro. Ici, Electro le démasque et le tue, avant que le titre ne soit révélé, préparant le terrain pour le film. Cependant, les fans ont rapidement considéré cette théorie comme l’une des pires, car cela n’aurait aucun sens de tuer un personnage aussi attendu simplement pour préparer le terrain. Et pour que la fin suive, cela implique quelque chose d’aussi ridicule que Doc Ock étant un gardien de réfugiés dans un monde de friches stériles, un univers parallèle.

Cette version du film se termine horriblement et propose une intrigue inférieure à la normale, impliquant Peter ouvrant le multivers parce qu’il « se sent mal ». Cependant, il peut être terne de la part du libellé du leaker. Une autre fuite suggère qu’après avoir tué Mysterio et exposé au public, Peter est dans une position vulnérable.

L’un des méchants du vers d’araignée ment à Peter et profite de sa vulnérabilité visible pour réaliser ses propres arrière-pensées et s’échapper de la prison dans laquelle le docteur Strange les avait mis, ce qui n’est pas une théorie populaire.

Meilleur: le gobelin vert de Willem Dafoe dirige toute l’opération

En suivant la dose quotidienne de la fuite 4Chan, celle-ci est plus excitante et intéressante. Cette fuite mentionne un univers alternatif, où Norman Osborn / Green Goblin de Willem Dafoe est vivant et conscient du multivers, et cherche à conquérir la terre de Spider-Man de Tom Holland après que la sienne soit laissée habitable. La théorie introduit un nouveau Norman Osborn dans le mélange, dans la terre de Tom Holland, en tant que philanthrope milliardaire sans arrière-pensée sinistre de Green Goblin-esque, simplement manipulé par le Green Goblin de Willem Dafoe, seulement pour être tué pour que le Norman de Willem Dafoe soit incontesté. Cela implique également une théorie populaire des fans selon laquelle la tour qui était autrefois la « tour du vengeur » ​​est vendue à Norman Osborn et devient maintenant le siège d’Oscorp,les bandes dessinées. La rumeur dit que c’est en fait le Bouffon Vert de Willem Dafoe qui trompe et ment à Peter, afin de se libérer lui-même et ses homologues malicieux, à savoir les six sinistres, d’une « prison » dans le sanctum sanctorum, qui est confirmé être un endroit qui Peter visite dans le film, selon les premières photos publiques du film.

Pire: l’ identité de Spider-Man révélée n’est pas du tout un point majeur de l’intrigue et est facilement restaurée

De nombreuses variantes de cette théorie sont apparues de temps en temps, et le grand public n’a pas très bien compris, et pour cause. Souffler l’un des rebondissements les plus inattendus de Spider-Man et en faire l’un des plus gros taquineries de l’histoire des films de bandes dessinées ne semble pas être quelque chose que Sony ou Disney envisageraient de faire. Une fuite anonyme suggère que la magie du docteur Strange serait utilisée pour convaincre le monde entier que Peter Parker n’est pas Spider-Man , apparemment instantanément et de manière quelque peu comique. Une autre « scène divulguée » était qu’une grande scène de salle d’audience et des affaires contre Peter Parker auraient des résultats. Cela vient comme l’une des pires théories, comme le dernier rebondissement de Spider-Man :, et d’être salué comme un héros national pour l’avoir fait par le Daily Bugle.

Meilleur: Matt Murdoch / Daredevil de Charlie Cox apparaîtra comme l’avocat de Peter

Cette théorie dit que les scènes d’ouverture du film consisteront en Peter Parker impliqué dans une grande affaire judiciaire, contre lui pour le meurtre de Mysterio et dommages à la propriété publique, ainsi que pour orchestrer les attaques vues dans Spider-Man : loin de chez soi. À ce moment, alors qu’apparemment aucun avocat n’est prêt à prendre son cas, Charlie Cox, un favori des fans pour son interprétation de Daredevil dans la série Netflix, reviendra dans le rôle principal et jouera son rôle d’avocat de jour, représentera Peter Parker dans ce Cas. La théorie dit également que Peter perdra cette affaire en raison du fait qu’il sera en fuite et ira voir le docteur Strange pour demander de l’aide. Le docteur Strange acceptera alors d’aider tante May, mais pas Peter, car cela le détournerait de l’analyse des fractures dans le temps et de la menace de guerres multiversales, introduisant ainsi le « Spider-Verse » dans le mélange, fixant ainsi tout le film en mouvement. Bien que la dernière partie de la théorie ne soit pas parfaite, l’élément du retour sensationnel de Charlie Cox en tant que Daredevil, après le tollé des fans pour sauver l’émission Netflix, est une perspective alléchante.

Pire : Peter Parker passera un accord avec Mephisto pour se protéger, ce qui finira par lui faire plus de mal qu’à l’aider

Après avoir beaucoup entendu parler de Méphisto à l’époque deWandaVision, il se retrouve soudain dans le mix, dans cette théorie qui laisse entendre que Peter Parker ira faire un pacte avec le diable afin de blanchir son nom… et Méphisto accepte de le faire. À la seule condition que les souvenirs de ses amis tels que Ned et MJ soient également effacés d’eux, même en connaissant Peter, il prend un chèque de la pluie alors que le docteur Strange lui demande de l’aider dans le craquage multi-vers pour les versions précédentes de Spider- Les hommes et leurs méchants se brouillent. Cette théorie est ruinée par la mention de Méphisto, qui était très répandu pour apparaître dansWandaVision à tel point qu’il n’apparaissait pas a été très apprécié et est utilisé comme précédent pour que les fans ne croient pas à toutes les « fuites » et théories qui se présentent sur Internet. Présenter un personnage tel que Mephisto si à l’improviste et dans un film Spider-Man , alors qu’il pourrait s’intégrer correctement dans l’histoire dans des projets futurs, semble être une mauvaise voie à suivre pour les films Spider-Man , et une qui est espérée par les fans que Sony et Disney n’envisageront pas de prendre.

Meilleur: La réalité est fracturée par Wanda essayant de retrouver ses enfants, et le film se termine pour mettre en place Doctor Strange: And The Multiverse Of Madness

Cette théorie met en valeur l’incroyable construction du monde que Marvel est sur le point de mettre en mouvement. La théorie suggère que Wanda Maximoff, après avoir perdu ses enfants dans les événements deWandaVision, cherche à les récupérer après avoir appris une nouvelle magie du Darkhold. Cette tentative de changer la réalité et de ramener ses enfants affaiblit le tissu du multivers, et cela se heurte à Spider-Man: No Way Home . Après les événements du film, qui, espérons-le, voient Tobey Maguire et Andrew Garfield faire un résultat sensationnel pour combattre les méchants du passé et du futur, le résultat est un chevauchement de réalités alternatives. Tant de réalités sont mélangées les unes dans les autres que le sorcier suprême doit intervenir et le résoudre, car la situation s’aggrave dansDoctor Strange And The Multiverse Of Madness, présentant un excellent plan pour la construction du monde et qui implique des possibilités infinies.

Pire: le méchant principal sera Kraven le chasseur, et aucun Spider-Verse ne se produira

Cette théorie brise certainement les règles non écrites en proposant un » Spider-Man: No Way Home » où il n’y a pas de Spider-Verse. Suggérant que le méchant principal du film sera Kraven The Hunter, un méchant emblématique de Spider-Man . Cela va jusqu’à suggérer que Happy et Tante May seront arrêtés, et une version « astrale » du Docteur Strange aidera Peter dans le film, comme Remy et le Chef Gusteau dans Ratatouille., et ignore complètement tous les murmures pour un vers d’araignée en direct. Au lieu de cela, ce théoricien dit que Peter sera un étudiant du MIT vivant seul dans un appartement vers la fin du film. Théorisant en outre qu’Alfred Molina ne jouera pas le docteur Octopus, mais plutôt un sénateur, contre un traitement approprié pour les êtres dotés de pouvoirs de super-héros. Avec Molina confirmant apparemment son retour et son rôle de docteur Octopus, cette théorie n’a pas gagné suffisamment de terrain et n’est absolument pas une certitude.

Meilleur: Les Sinister Six entrent dans le mix

Cette théorie indique que parmi les nombreux méchants prévus par le film, le film réunira l’un des groupes les plus emblématiques de méchants de Spider-Man, The Sinister Six. S’appuyant sur la taquinerie de Rhino dans The Amazing Spider-Man 2, cette théorie dit qu’un sinistre six se formera, comprenant des méchants tels que Green Goblin et même The Lizard. Alors que des variantes de cette théorie, citant des retours de personnages tels que Sandman et Electro sont apparues de temps en temps, elles semblent être plus proches de la réalité. Par le casting confirmé d’Alfred Molina et le casting presque confirmé mais aussi confirmé de Jamie Foxx, nous voyons la plausibilité des théories. Avec Norman Osborn à la tête de toute l’opération,

les fans ont faim de plus de Spider-Man et croisons les doigts, les Spider-Men auront un sacré combat.

Pire : Spider-Man sera en prison pour la majorité du film

Une théorie affirme que Peter Parker, à la suite de sa révélation d’identité, est mis en prison dans l’attente d’un procès. Là, il essaie d’esquiver de multiples attaques contre lui par des détenus, y compris des méchants. En attendant le procès, il n’a tout simplement « aucun moyen de rentrer chez lui ». Une théorie plus obscure, celle-ci augure peu probable et insensible car cela restreint une grande partie du film. Avoir Spider-Man enfermé en prison, dans un film de Spider-Man , semble être un énorme obstacle pour un film que tant de fans s’attendent à voir réaliser leurs rêves de « vers d’araignée ». Compte tenu des circonstances et du fait que Spider-Man finit par se trouver dans un endroit très peuplé lorsque son identité a été révélée, il pourrait aller en prison.. Utiliser un simple montage de certains de ses moments en prison, ou utiliser la prison comme outil comique, peut en quelque sorte jouer. Par exemple, des détenus plus gros, plus musclés et « machos », effrayés et terrifiés par Peter Parker, pourraient fonctionner.