« Spider-Man: No Way Home », le film Marvel et Tom Holland qui dépasse toutes les attentes, sort

Enfin est venu le jour ! Après des mois d’attente, les fans de Marvel ont à nouveau le sourire. Demain, il atteint tous les cinémas d’Amérique latine Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Protagonisée par Tom Holland, le film de deux heures et demie est l’un des plus attendus de la phase quatre de la franchise. Dans celui-ci, le Peter Parker actuel se réinvente et, sans aucun doute, comme l’acteur l’a lui-même dit, personne n’est préparé à une telle création.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est sans aucun doute le film Marvel le plus ambitieux et le mieux produit. Dépassant toutes les attentes des fans, cette fois Tom Holland trouver le point exact pour faire de Peter Parker un homme. Sa performance éblouit avec style alors qu’il parvient à faire ressortir l’air jeune et détendu de son personnage pour l’emmener sur un chemin jamais vu auparavant.

Pour sa part, Zendaya occupe l’une des places les plus importantes dans la vie de Parker en gardant Michelle Jones cette femme autonome, libre et forte tout en se complétant avec Spider-Man. Quant à Jacob Batalon, il est toujours le meilleur ami imbattable du protagoniste, mais cette fois avec une particularité qui fera beaucoup parler.

Une fois de plus, Tom Holland et ses co-stars parviennent à transformer un trio exceptionnel en un groupe d’amis faits pour vaincre le mal. De plus, l’arrivée des six sinistres fait Spider-Man : Pas de chemin à la maison l’un des meilleurs films Marvel en matière d’effets spéciaux. L’ouverture du multivers génère un chaos dans le Queens qui parvient à dépasser le grand écran grâce au niveau de production.

Les scènes dans lesquelles Benedict Cumberbatch apparaît dans la peau du Dr Strange nécessitent des effets spéciaux en raison de la quantité de magie que ce personnage utilise et Pas moyen de rentrer ne sera pas l’exception. Bien que, cette fois, le MCU se surpasse avec les lumières, la magie des costumes de chaque méchant et l’adaptation de certains monuments emblématiques de New York.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, les cascades de Tom Holland conduire leur Spider-Man à être l’un des super-héros les plus qualifiés de la franchise. C’est un moment fort car l’acteur a toujours tenu à faire des mouvements qui brillent et, sans aucun doute, il a réussi. Bien que ce ne soit pas un hasard puisqu’en plus d’être acteur il est danseur et cette connaissance a été d’une grande aide pour ses mouvements de héros. Cependant, au-delà de tout, Pas moyen de rentrer Il y aura plus de surprises que prévu et cette histoire de clôture est une excellente ouverture pour la nouvelle trilogie de Holland.

