« Spider-Man : No Way Home » : la version longue montre le moment le plus attendu d’Andrew Garfield

La version étendue de Spider-Man : Pas de retour à la maison Il était déjà sorti et montrait des images choquantes comme les plus attendues par Andrew Garfield. La rencontrer.

©MerveilleL’affiche de Spiderman

Spider-Man : Pas de retour à la maison C’était l’un des films Marvel les plus importants de ces derniers temps. Sorti le 16 décembre 2021, il est rapidement devenu un blockbuster qui ne cesse de croître. En effet, le film a rencontré et même dépassé les attentes des fans, notamment grâce à l’incorporation de Andrew Garfield Oui Tobey Maguire. Les ancêtres de Tom Holland ils se sont remis dans la peau de Peter Parker et cela a ravi des milliers de personnes.

La vérité est que le plus attendu de Spider-Man : Pas de retour à la maison était de pouvoir voir Andrew Garfield, Tobey Maguire Oui Tom Holland travailler ensemble. Depuis le début des rumeurs, bien avant la première, c’était quelque chose dont les fans ne doutaient pas qu’il se produirait. Dès lors, lorsque les deux sont apparus sur grand écran, l’émotion a été énorme. Dans le même temps, Holland a montré une version complètement renouvelée de son personnage et c’est ce qui a fini par faire de lui l’un des favoris du MCU.

A tel point que, voyant la fureur qui engendra Pas de retour à la maisondepuis merveille Ils n’ont pas hésité à miser à nouveau sur ce film. La preuve en est qu’ils ont récemment sorti la version longue du film montrant des images qui avaient été supprimées de la première version. Bien que, parmi eux, quelques blagues aient également été publiées entre les protagonistes et les coulisses du tournage. Cependant, ce qui a le plus ravi les téléspectateurs, c’est que dans ces nouvelles images, le moment le plus attendu de Andrew Garfield.

Oui! Grâce à Twitter, un utilisateur a montré comment Tom Holland Oui Tobey Maguire Ils se moquent de lui et lui renvoient le « je t’aime » auquel ils n’ont jamais répondu durant la scène précédant le combat le plus difficile du film. « Ah enfin ! J’ai attendu des mois depuis ce jour à Atlanta», répond Garfield en écho au « we love you » que lui disaient ses compagnons. Cependant, la vérité est que cette scène est complètement nouvelle et fait référence aux critiques des fans.

Eh bien, après avoir vu que le Spider-Man de Andrew Garfield restée sans réponse à l’époque, de nombreux téléspectateurs ont donné leur avis. « Comment peuvent-ils ne pas répondre à Andrew ?», ont exprimé plusieurs. Quelque chose qui, évidemment, est parvenu aux oreilles des acteurs et ils ont décidé de faire comprendre qu’avec leur partenaire il y a une super relation au point de s’aimer.

