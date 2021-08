Spider-Man : No Way Home La star Tom Holland répond à la fuite de la bande-annonce : vous n’êtes pas prêt !

Spider-Man : Pas de chemin à la maison La star Tom Holland a apparemment répondu à la récente fuite de la bande-annonce. Ayant sans aucun doute vécu une fraction de seconde de pure panique compte tenu de son histoire avec les spoilers Marvel, l’acteur s’est rendu sur les réseaux sociaux peu de temps après la fuite, publiant une histoire Instagram avec la légende « Vous n’êtes pas prêt! »

Bien que le sens derrière le message reste quelque peu énigmatique, beaucoup l’ont pris comme Tom Holland informant les fans qu’il a vu la bande-annonce complète et terminée et que nous ne sommes pas prêts pour quoi Spider-Man : Pas de chemin à la maison apportera. Bien sûr, il pourrait s’adresser à la bande-annonce divulguée elle-même qui, avec ses effets visuels en grande partie inachevés, n’était pas prête à être publiée.

Ce ne serait pas la première fois que Tom Holland mettait en avant le dernier Homme araignée sortie, avec l’acteur taquinant l’ambition du film. « Le film est incroyablement ambitieux, et je suis ravi de dire que nous réussissons à le faire », a déclaré l’acteur plus tôt cette année. « Ça se passe très bien. Nous avons regardé une scène de combat que nous avions tournée il y a quelques semaines, et je n’ai jamais vu une scène de combat comme celle-ci dans le MCU. Je suis vraiment ravi que le public voie ça. »

Bien que des détails spécifiques de l’intrigue soient toujours gardés secrets, ou du moins aussi secrets que possible, nous savons que Benedict Cumberbatch reprendra le rôle de Docteur étrange dans le Homme araignée suite, assumant le rôle de mentor qui était auparavant détenu par Tony Stark de Robert Downey Jr.. Avec la participation du Sorcier Suprême de Cumberbatch, et les deux WandaVision et Docteur Strange dans le multivers de la folie en ouvrant le MCU à la folie des univers alternatifs, il est désormais certain que Peter Parker s’attaquera lui-même au même problème.

En plus de la bande-annonce, plusieurs images promotionnelles et autres marchandises liées au film ont également été repérées en ligne, le lot le plus récent représentant Spidey et Strange sautant ensemble à travers l’un des portails de Sorcerer Supreme, ainsi que montrant Spider-Man dans un nouveau , costume imprégné de magie et utilisant les capacités de Doctor Strange-esque.

Des rumeurs en cours ont également affirmé que le docteur Strange serait loin d’être le seul héros à faire équipe avec Spider-Man de Tom Holland dans le film. Malgré les dénégations et les refoulements constants, la rumeur court toujours que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les deux acteurs auraient repris leurs itérations respectives du personnage bien-aimé dans des rôles qui sont bien plus que de simples camées de courte durée.

L’inclusion d’autres Spider-Men sera sans aucun doute utile, car plusieurs méchants figureraient également dans Pas de chemin à la maison, y compris Alfred Molina comme Spider-Man 2 Docteur Octopus et Jamie Foxx comme L’incroyable Spider-Man 2 Electro, qui devraient tous deux quitter leurs franchises respectives et entrer dans le MCU.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Une bande-annonce entièrement terminée pour le film Marvel devrait officiellement faire ses débuts à CinemaCon, un événement qui se déroule à Las Vegas, cette semaine.

