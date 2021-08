Spider-Man : NO WAY HOME BANDE ANNONCE sortirait la semaine prochaine !

Les semaines passent et les fans du Univers cinématographique Marvel ils s’interrogent sur la bande annonce de Spider-Man : NO WAY HOME, un film qui est déjà devenu le plus médiatisé depuis Avengers : Fin de partie. Au cours des dernières heures, il a été signalé que le premier grand look est plus proche que jamais, bien qu’il ne soit pas disponible pour les fans.

Comment cela sera-t-il ?

Le prochain film avec Tom Holland retient l’attention depuis le début de sa production, puisque tous les rumeurs suggèrent que nous allons voir le Spider-Verse. Confirmation de Jamie Foxx en électro Oui Alfred Molina à son retour en tant que Docteur Octopus ils laisseraient les portes ouvertes pour voir Tobey Maguire et Andrew Garfield, dans leurs versions de Peter Parker.

Pour une raison quelconque On croyait que l’aperçu allait être publié le 22 juillet, mais cela ne s’est finalement pas produit. Le jour suivant prévu était 1 août Puisque le Spider-Man Day était célébré dans le monde entier et que c’était le bon moment, mais les fans sont repartis déçus une fois de plus. Maintenant, il semble que les choses commencent à s’arranger chez Sony et Marvel, alors les nouvelles seraient plus proches que jamais.

Selon Daniel Richtman et d’autres initiés reconnus pour avoir fourni des données sur divers contenus, La bande-annonce tant attendue de Spider-Man: No Way Home sera projetée la semaine prochaine à CinemaCon, même s’il a laissé de mauvaises nouvelles et c’est Ils ne le montreront qu’aux personnes présentes et il n’y aura pas de publication sur les réseaux sociaux, ce serait donc quelque chose de vraiment exclusif.

La CinemaCon célébrera sa 10e édition au Caesars Palace de Las Vegas entre le 23 et le 26 août, les fans devraient donc être attentifs à ces dates pour savoir si les propos des informateurs sont réels ou s’agira-t-il d’une autre rumeur qui reste en cours. Pour le moment, la bande de Homme araignée est prévue pour 17 décembre, mais un retard dû à la variante Delta de COVID-19 n’est pas exclu.