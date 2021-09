Spider-Man: No Way Home La bande-annonce IMAX démystifie Daredevil, les théories de Charlie Cox

Tous les fans de Marvel adorent les spéculations, et Spider-Man : Pas de chemin à la maison a attiré plus d’attention que la plupart en ce qui concerne les listes de souhaits des fans de ce qu’ils aimeraient voir lorsque le film arrivera en décembre. Parmi les nombreuses rumeurs sur l’inclusion d’anciens Homme araignée méchants et même les précédents Spider-Men, il y a également eu un débat en cours sur une certaine paire de bras dans une scène particulière à laquelle certains étaient convaincus d’appartenir casse-cou vedette Charlie Cox. Bien que Cox ait nié qu’il apparaîtra dans le film en tant qu’avocat devenu héros Matt Murdock, cela n’a pas empêché les fans de continuer à faire valoir ce point. Cependant, une nouvelle bande-annonce IMAX pour le film a peut-être clarifié cet argument particulier une fois pour toutes.

Comme nous le savons tous, l’expérience IMAX ajoute un peu plus d’image aux écrans grâce au rapport hauteur/largeur plus important, de sorte que quiconque a vu la bande-annonce avant les films IMAX sait maintenant que la hauteur d’écran supplémentaire signifie que dans la scène d’interrogatoire provoquant tous ces No Way Home / Daredevil rumeurs, nous ne voyons pas seulement les avant-bras ambigus, mais le visage auquel ils appartiennent, et ce visage n’appartient pas à Charlie Cox. Ainsi, alors que beaucoup ne croient toujours pas que Tobey Maguire et Andrew Garfield nient être dans le film, il semble que Cox disait la vérité avec ses démentis.

« Vu Shang-Chi en IMAX et ils ont joué le Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce avant, et en raison du rapport hauteur/largeur accru, j’ai pu voir le visage derrière les bras et je peux confirmer que ce n’est pas Charlie Cox #Daredevil », a écrit un cinéphile sur Twitter.

Vu #Shangchi dans imax et ils ont joué le #SpiderManNoWayHome bande-annonce avant et à cause du rapport hauteur/largeur accru, j’ai pu voir le visage derrière les bras et je peux confirmer que ce n’est PAS Charlie Cox #Daredevilpic.twitter.com/5l9r8aOQQ0 — Gymblonski (@Gymblonski77) 4 septembre 2021

On pourrait penser que cela suffirait à mettre fin aux rumeurs selon lesquelles Matt Murdock ferait son MCU débuts dans un film déjà emballé, mais il y en a encore qui s’accrochent à la conviction que même si cette scène n’inclut certainement pas Charlie Cox, il y a beaucoup de films qui n’ont pas été vus qui pourraient l’inclure dans un petit rôle. La conviction inébranlable que Cox revient dans le rôle semble provenir uniquement des fréquents croisements de bandes dessinées mettant en vedette Daredevil et Spider-Man, et par conséquent, les fans ont immédiatement commencé à s’attendre à ce que si cela se produisait, cela se produirait dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

L’arrivée du multivers dans le MCU La chronologie a provoqué un effet de branchement similaire dans la tête de nombreux fans de Marvel, qui s’attendent maintenant à ce que beaucoup de choses arrivent dans un avenir proche à tous les niveaux de la tapisserie de bandes dessinées de Marvel. Avec des spéculations sur le nombre de personnages des mondes Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield qui arriveront dans Pas de retour à la maison – stimulé par une récente fuite supposée de l’intrigue complète qui détaille les méchants retirés de leurs propres univers juste avant leur mort respective et négocie un accord à ne pas renvoyer là-bas – il y en a beaucoup qui ne pensent pas que rédiger dans Netflix casse-cou serait plus exagéré.

Tout sera révélé dans un peu plus de trois mois, sinon en partie dans la bande-annonce finale, lorsque Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive en salles le 17 décembre.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, IMAX, Daredevil