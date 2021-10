Spider-Man: No Way Home Is ‘Spider-Man: Endgame’ selon le réalisateur Jon Watts

Le prochain Spider-Man : Pas de chemin à la maison a été exagéré au point que de nombreux fans s’attendent à une sorte de déception lorsque leurs théories et prédictions très élaborées et de grande envergure ne se matérialisent pas. Après tout, nous sommes déjà venus ici plusieurs fois au cours de la dernière année, principalement grâce à l’arrivée de spectacles comme WandaVision et Loki et les plans très ambitieux que les fans avaient pour la finale des deux séries. Il y avait des théories sur Mephisto apparaissant dans les deux séries, WandaVisionPaul Bettany a taquiné en travaillant avec un acteur incroyable avec qui il n’avait jamais travaillé auparavant et qui s’est avéré être lui-même, et LokiL’écrivain de commentant qu’il avait eu carte blanche pour utiliser à peu près tous les personnages qu’il voulait dans la série a fait penser aux fans que la série allait devenir le Retour vers le futur de l’univers Marvel et ont été déçus lorsque seuls quelques visages familiers ont joué un rôle dans la série.

Cependant, Spider-Man : Pas de chemin à la maison semble prêt à apporter tout ce que l’on attend de lui et plus encore, et le réalisateur Jon Watts n’a rien fait pour amortir cet espoir alors qu’il appelait le film Spider-Man : Fin de partie. Il a déjà été dit clairement dans un certain nombre d’entretiens récents que Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est la fin de cette ère de Spider-Man de Tom Holland, du moins en termes de films solo. Alors que Sony semble maintenant aller de l’avant avec le développement de son propre univers de personnages de Spider-Man, il est probable qu’il y ait une raison pour laquelle ce film s’appelle Pas de chemin à la maison – parce que si l’on en croit un certain nombre de théories, le film verra le web-slinger arracher le MCU et dans le nouveau Sony Pictures Universe of Marvel Characters pour de bon.

Bien sûr, nous savons déjà qu’un certain nombre de méchants Marvel déjà vus dans les films Spider-Man de Sony du passé reviennent pour ce film, ainsi que la conviction presque désormais certaine qu’Andrew Garfield et Tobey Maguire apparaîtront également comme leur respectif Spider-Men, et avec Doctor Strange pour la balade, le multivers en jeu, il semble certainement que Marvel Studios s’attaque à 2021 avec un bang.

« Nous essayons vraiment d’être ambitieux », a déclaré Watts à Empire dans le nouveau numéro à venir. « Son Spider-Man : Fin de partie. »

« Quand j’ai eu l’idée pour la première fois, je me suis dit ‘Wow, ce serait génial si nous pouvions réussir' », a déclaré Tom Holland à propos du retour de Doc Ock. « ‘Mais il n’y a aucun moyen que cela fonctionne. Vous ne pourrez tout simplement pas amener tout le monde à faire ce qu’il doit faire. Cela n’arrivera tout simplement pas.’ Mais c’est arrivé. Et c’est fou. «

Le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, ajoute : « Je me souviens d’avoir eu des discussions avec Amy Pascal il y a des années. ‘Voulons-nous revoir les méchants que nous avons déjà vus ?’ Non, faisons Vautour, et Mysterio, et des personnages que nous n’avons jamais portés à l’écran auparavant. Mais je me souviens avoir pensé : « Comment feriez-vous encore Doc Ock ? », parce qu’Alfred Molina est un casting parfait. Si jamais vous l’aviez amené de retour, il faudrait que ce soit lui d’une manière ou d’une autre. »

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Holland a également parlé de travailler avec Alfred Molina. « C’était vraiment amusant de le voir voir comment la technologie a évolué. Quand il faisait ces films, les bras étaient des marionnettes, et quand nous l’avons fait, ils sont tous imaginaires et CG. C’était assez cool de le voir revivre, mais aussi le réapprendre. »

Bien sûr, il n’y a pas encore de confirmation de l’autre méchant qui apparaîtra dans le film, Electro de Jamie Foxx étant le seul pleinement confirmé à l’heure actuelle. Avec une nouvelle bande-annonce qui devrait arriver quand Éternels sortira en salles dans les prochaines semaines, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que Marvel révèle l’un de ses plus grands secrets aux fans en attente.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison ouvre dans les salles de cinéma le 17 décembre 2021, et l’intégralité de l’article de Spider-Man peut être lu sur Empire Online.

