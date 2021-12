Spider-Man: No Way Home Fuite des détails de la scène post-crédit, devinez qui se présente?

Tout comme la mort et les impôts, la seule autre fatalité dans la vie semble être les rumeurs en cours entourant la prochaine suite de Marvel. Spider-Man : Pas de chemin à la maison et ce dernier est sûr d’avoir des fans enthousiasmés. Potentiel SPOILERS suivre. La dernière rumeur prétend qu’Eddie Brock AKA Venom de Tom Hardy figurera effectivement dans le film, le personnage apparaissant dans une séquence post-crédits qui reprend après la finale surprenante de Sony. Venom : qu’il y ait un carnage.

Pour le contexte, Venom : qu’il y ait un carnage trouve Eddie Brock qui a du mal à s’adapter à la vie en tant qu’hôte du symbiote extraterrestre Venom, tandis que le tueur en série Cletus Kasady s’échappe de prison après être devenu l’hôte de Carnage, un rejeton chaotique de Venom. Après avoir combattu et battu Carnage, Eddie et Venom poursuivent leur romance merveilleusement déformée en décidant de partir en vacances où, dans une scène de mi-générique, Venom informe Brock de la connaissance des symbiotes d’autres univers, les transportant de leur chambre d’hôtel dans le Marvel Cinematic Universe, où ils regardent J. Jonah Jameson révéler l’identité de Spider-Man en tant que Peter Parker à la télévision.

Ce dernier Spider-Man : Pas de chemin à la maison la rumeur vient avec l’aimable autorisation du fuiteur notable RPK News, qui a fait les choses parfaitement dans le passé et continue en révélant que la séquence post-crédits mettra en vedette Eddie Brock et Venom renvoyés dans leur propre univers après leur voyage multiversal choquant à la fin de Venom : qu’il y ait un carnage. Cependant, en quittant le MCU, Eddie laissera accidentellement une trace du symbiote, permettant ainsi à Venom de figurer dans plus de sorties MCU.

Bien loin, loin d’être une confirmation, l’idée que Venom commence à marquer les esprits dans le MCU est clairement à l’ordre du jour, avec Venin la star Tom Hardy a récemment été aperçue portant un Spider-Man : Pas de chemin à la maison chapeau de production tout en faisant les tournées de presse pour la suite de Sony, Venom : qu’il y ait un carnage, tout en décrivant ses espoirs d’amener son anti-héros extraterrestre dans la mêlée Marvel. « Oui, c’est vraiment difficile parce que pour moi et les gars de Venom-verse, nous nous sommes réunis sous Sony et c’est pour qui nous travaillons, c’est avec qui nous courons, c’est notre équipe, tu sais ? » Hardy a expliqué. « Et évidemment, nous le considérons simplement comme des créatifs et nous disons: ‘Regardez toutes ces choses avec lesquelles nous pourrions jouer.' »

Hardy a poursuivi, estimant qu’ils seraient négligents de ne pas réunir Venom et Spider-Man, « Une fois qu’il est établi, nous devons alors continuer notre Venom-verse. Mais en même temps, nous chercherons toujours à faire campagne pour jouer avec qu’avec tous les frères et sœurs qui sont là-bas, vous voyez ce que je veux dire ? Que nous puissions relier les points, cela dépend des constellations, et c’est au-dessus de mon niveau de rémunération, mais nous serions négligents de ne pas y penser quand nous travaillons sur le matériel. »

Spider-Man : Pas de chemin à la maison pendant ce temps, bien sûr, explorera davantage le multivers, amenant toutes sortes de méchants des franchises précédentes dans le MCU, et ajoutant ainsi du poids à l’idée que Venom et Spider-Man seront mis sur une trajectoire de collision à la fin du film. Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de RPK News.





