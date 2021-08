Spider-Man: No Way Home Footage taquine l’arrivée de Sinister Six

Spider-Man a du mal à savoir dans quelle direction se trouve la nouvelle bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui, de manière assez surprenante, révèle que Peter Parker de Tom Holland se retrouvera en effet face à un assortiment de méchants des franchises précédentes. Bien qu’il garde certains détails près de la poitrine, les images confirment que le docteur Octopus et Green Goblin, qui seront à nouveau interprétés respectivement par Alfred Molina et Willem Dafoe, entreront dans la chronologie de la peur pour terroriser Peter Parker de Tom Holland.

Alors que la bande-annonce montre Doc Ock bien en vue à la fin de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home, le Bouffon Vert de Dafoe reste un peu plus mystérieux, bien que nous voyions l’une de ses bombes citrouilles et entendions son caquetage emblématique. . Frissons instantanés.

#SpiderManNoWayHomeTrailer vraiment obtenu les bombes citrouilles de Green Goblin de la trilogie Sam Raimi ???? pic.twitter.com/H3znpnoLtY – Fandom (@getFANDOM) 24 août 2021

Ça a été des 24 heures folles pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison à la suite d’une fuite présumée de bande-annonce… mais apparemment pas aussi folle que les événements du prochain film Marvel, pour lequel les premières images ont enfin été officiellement publiées. Avec Doc Ock et le Bouffon Vert, le méchant Electro de Jamie Foxx de L’incroyable Spider-Man 2 fait également apparemment une apparition via un éclair géant et dévastateur.

Green goblin, doc ock, electro et sandman reviennent. Ce sera le meilleur film de Spiderman. #SpiderManNoWayHomeTrailer???? pic.twitter.com/tKdOVxlgXD — Harley❓????❓❓ (@harleysuniverse) 24 août 2021

Beaucoup pensent également avoir repéré à la fois The Sandman et The Lizard dans les images, ce qui signifie que nous allons enfin obtenir quelque chose qui ressemble au film The Sinister Six avec lequel Sony nous menace depuis si longtemps. Oui, jusqu’à présent, il n’y en a que cinq, mais il y a sûrement des détails dans le film final qui n’ont pas été gâchés dans la bande-annonce.

Un de ces détails est de savoir si Tobey Maguire et Andrew Garfield figureront dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Il y a longtemps que la rumeur veut que les deux acteurs reprennent les rôles de leurs itérations respectives du web-slinger bien-aimé, et bien que rien ne soit montré dans la bande-annonce, les fans espèrent déjà un trio de Spidey pendant ce qui sera certainement excitant, finale bourrée d’action.

Besoin de tobey maguire et andrew garfield pour être dans spiderman pas moyen de rentrer juste pour voir les trois faire de ce meme une réalité S’IL VOUS PLAÎT pic.twitter.com/yeerQ73IhO — rija || époque célèbre pt.2 (@rija_ashraf) 24 août 2021

Grâce aux événements de la série Disney+, Loki, le multivers a maintenant été déchaîné sur le MCU, ce qui signifie que tout est possible. Même, semble-t-il, la résurrection de méchants que l’on croyait à la fois morts et enterrés dans une franchise complètement différente.

Reprise suite aux événements de 2019 Spider-Man : Loin From Home, pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, notre sympathique héros de quartier est démasqué et n’est plus en mesure de séparer sa vie normale des enjeux importants d’être un super héros. Lorsqu’il demande l’aide du Sorcier Suprême, Docteur Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man.

Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man: No Way Home met en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker AKA Spider-Man, aux côtés de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove et Benoît Wong. Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Sinister Six