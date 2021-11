Spider-Man: No Way Home Final Runtime aurait été révélé

Nous sommes maintenant à moins d’un mois de Spider-Man : Pas de chemin à la maison fait ses débuts tant attendus dans les salles, lorsque toutes ces rumeurs, questions et théories seront enfin enterrées dans un blockbuster d’action spectaculaire, qui, selon nous, aura désormais une durée de 2 heures et 28 minutes grâce à un tweet de BSL. Bien qu’il y ait eu des spéculations sur la durée de la durée du film – avec des estimations élevées suggérant auparavant que 2 heures et 47 minutes étaient prévues – il semble maintenant que tout en étant le plus long Homme araignée film dans l’histoire du grand écran du web-slinger, il deviendra la quatrième plus longue image MCU, derrière Avengers : Endgame, Éternels et Avengers : guerre à l’infini.

Dans l’ensemble, étant donné tout ce que nous savons et soupçonnons est amené à la fête pour cela « Spider-Man : Fin de partie” il n’est pas surprenant que nous nous penchions sur une durée d’exécution aussi longue. Peter Parker résoudra la finale du cliffhanger de Spider-Man : loin de chez soi, affrontant plusieurs méchants de l’histoire de la franchise Spider-Man, aidés par le passé de Spider-Men (car nous refusons toujours de croire les démentis de Tobey Maguire et Andrew Garfield), et le film semble également s’installer Docteur Strange dans le multivers de la folie. C’est beaucoup à incorporer dans n’importe quel runtime, donc les comparaisons avec les énormes films Avengers ne sont pas injustifiées.

Le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment déclaré au magazine Empire : « Je me souviens d’avoir discuté avec Amy Pascal il y a des années. ‘Voulons-nous revoir les méchants que nous avons déjà vus ?’ Non, faisons Vautour, et Mysterio, et des personnages que nous n’avons jamais portés à l’écran auparavant. Mais je me souviens avoir pensé : « Comment feriez-vous encore Doc Ock ? », parce qu’Alfred Molina est un casting parfait. Si jamais vous l’aviez amené de retour, ça devrait être lui d’une manière ou d’une autre. »

Dans le même numéro, Tom Holland a ajouté : « Quand j’ai eu l’idée pour la première fois, je me suis dit : » Wow, ce serait génial si nous pouvions réussir « », a déclaré Tom Holland à Empire Magazine. « ‘Mais il n’y a aucun moyen que cela fonctionne. Vous ne pourrez tout simplement pas amener tout le monde à faire ce qu’il doit faire. Cela n’arrivera tout simplement pas.’ Mais c’est arrivé. Et c’est fou. »

En octobre, Holland a suggéré que Pas de chemin à la maison sera la fin d’un chapitre en ce qui concerne sa course en tant que jeune Avenger, l’appelant la « fin d’une franchise ». On ne sait pas où cela mène en termes d’univers de personnages de Spider-Man de Sony et de MCU. Il a déclaré à Entertainment Weekly: « Nous faisons ces films depuis cinq ans maintenant », a expliqué Holland au site. « Nous avons eu une relation tellement incroyable, nous trois. Nous avons été ensemble à chaque étape du chemin. »

« Nous avons fait chaque film, chaque tournée de presse. Alors cette scène, [we didn’t know] si c’était la dernière fois [we were all working together.] [It] était déchirant mais aussi vraiment excitant parce que nous entrons tous dans le prochain chapitre de notre carrière. Donc partager ce moment avec eux était peut-être la meilleure journée que j’aie jamais eue sur le plateau. Je ne pense pas avoir jamais pleuré comme ça. Nous traitions tous [No Way Home] comme la fin d’une franchise, disons. Je pense que si nous avions la chance de plonger à nouveau dans ces personnages, vous verriez une version très différente. Ce ne serait plus la trilogie Homecoming. Nous lui donnerions du temps et essayerions de construire quelque chose de différent et de changer le ton des films. Que cela se produise ou non, je ne sais pas. Mais nous traitions définitivement [No Way Home] comme si ça touchait à sa fin, et j’en avais l’impression. »

Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive dans les salles de cinéma exclusivement le 15 décembre 2021 dans certains pays et le 17 décembre aux États-Unis





