Spider-Man : No Way Home est officiellement classé PG-13

Prévu pour arriver dans les salles de cinéma ce mois-ci, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a obtenu sa cote officielle. La fonctionnalité attendue est classée PG-13 pour les séquences d’action/violence, un certain langage et de brefs commentaires suggestifs. Bien sûr, ce n’est pas comme si cette note était une surprise, car votre sympathique quartier Spider-Man semble toujours faire le travail sans avoir besoin de violence excessive et de langage grossier, mais maintenant c’est devenu officiel.

Quelle que soit la note, nous attendons Spider-Man : Pas de chemin à la maison être un énorme succès dans les salles lors de sa sortie dans un peu plus de deux semaines. Depuis le début de la production avec des rumeurs d’accompagnement de différents acteurs de Spider-Man des années passées rejoignant la mêlée, Pas de chemin à la maison a été l’un des films les plus attendus de tous les temps. Les préventes de billets viennent d’être lancées, et le fandango connaît son plus grand nombre depuis Avengers : Fin de partie. La pandémie a certainement affecté le cinéma depuis, mais les gens vont venir en masse pour voir ce film.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est traité comme le troisième volet d’une trilogie, et il est évident que Marvel et Sony cherchent à couronner cette histoire avec brio. Cela ne veut pas dire que nous ne verrons plus Tom Holland dans le rôle de Peter Parker. La productrice Amy Pascal a récemment déclaré qu’une nouvelle trilogie de Homme araignée les films étaient en cours de planification, et Holland a également annoncé un « avenir incroyablement brillant » pour le web-slinger. Lorsqu’il finira par terminer sa carrière en tant que Spidey, peut-être après cette prochaine trilogie prévue, son idée est également qu’un live-action Miles Morales intervienne en tant que nouveau Spider-Man de l’univers cinématographique Marvel.

Avant que tout cela ne se produise, nous allons voir le Hollandais Peter se battre avec certains des plus grands super-vilains présentés dans différentes continuités. Doc Ock d’Alfred Molina, Green Goblin de Willem Dafoe, Sandman de Thomas Haden Church et Electro de Jamie Foxx ne sont que quelques-uns des super-vilains que nous verrons entrer dans le film une fois le multivers fracturé. Tout le monde sait que Tobey Maguire et Andrew Garfield devraient également apparaître, mais Sony et Marvel n’ont montré les acteurs dans aucune photo officielle ou séquence vidéo de la suite. Il y a des spéculations selon lesquelles ils pourraient même ne pas se présenter du tout, car Garfield a constamment nié les rumeurs de son implication. Il semble encore plus probable qu’improbable qu’ils le feront.

Jon Watts réalise Spider-Man : No Way Home sur un scénario de Chris McKenna et Erik Sommers. Il met en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker avec d’autres stars de retour, notamment Zendaya dans le rôle de MJ, Jacob Batalon dans le rôle de Ned Leeds et Marisa Tomei dans le rôle de tante May. Avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, il y a beaucoup de rumeurs sur qui d’autre pourrait apparaître dans le film, avec Matt Murdock de Charlie Cox comme une possibilité. Benedict Cumberbatch est également présenté en tant que Docteur Strange, et c’est sa relation avec Peter qui conduit à un multivers fracturé après une tentative de modifier le passé.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira en salles le 17 décembre 2021.





