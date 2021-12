Spider-Man : No Way Home est certifié frais sur des tomates pourries

Après un énorme battage médiatique au cours des derniers mois, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a bloqué l’atterrissage avec ses débuts dans les salles. Les critiques ont soutenu le nouveau film avec les premières critiques montrant des éloges universels pour le troisième film solo de Tom Holland en tant que web-slinger de Marvel Cinematic Universe. Avec plus de 100 critiques maintenant reçues et de plus en plus ajoutées en continu, le score se situe à 95% Certified Fresh, car presque tous les critiques qui ont eu la chance de voir le film ont laissé le cinéma impressionné.

« Peter Parker arrive à maturité dans le meilleur du MCU Homme araignée film encore », déclare Mark Cassidy de ComicBookMovie.com. « Pas de chemin à la maison est une lettre d’amour amusante, excitante et parfois intense aux fans de Spidey d’hier et d’aujourd’hui, qui emmène le héros emblématique – et l’univers cinématographique Marvel – dans des endroits surprenants. »

Adam Graham du Detroit News a noté : « Jon Watts, qui a également dirigé les deux chapitres précédents de la série, mélange bien l’humour, l’action et les moments humains, et il fait avancer le film avec agilité, malgré ses presque deux ans et demi. -heure de fonctionnement. »

« Spider-Man : Pas de chemin à la maison est une montagne russe d’aventures et d’émotions. Cela vous ravira, vous surprendra et vous brisera le cœur », ajoute notre propre Julian Roman ici sur 45secondes.fr. « La distribution de l’ensemble est phénoménale. Les effets visuels époustouflants et les scènes d’action palpitantes passent au second plan dans une intrigue complexe qui se concentre intensément sur les interactions entre les personnages. Les joueurs de soutien apportent beaucoup de bagages qu’il faut déballer. »

Nous n’entrerons pas dans les spoilers ici, mais c’est certainement un bon signe que le film marque si bien avec ses critiques. Cela a longtemps été peut-être le film le plus attendu de l’année, et avec ce battage médiatique, il y a le risque de décevoir les cinéphiles qui pourraient arriver avec des attentes accrues. Les critiques sont largement d’accord pour dire que le nouveau Homme araignée le film ne perd pas de vue le cœur et l’humour qui étaient présents dans les films précédents avec Tom Holland en tête, donc il y a de fortes chances que vous ayez apprécié Retour à la maison et Loin de la maison, vous passerez un bon moment avec Pas de chemin à la maison également.

Jon Watts dirige Spider-Man : Pas de chemin à la maison sur un scénario de Chris McKenna et Erik Sommers. Tom Holland est de retour en tant que Peter Parker avec d’autres stars de retour, dont Zendaya en tant que MJ, Jacob Batalon en tant que Ned Leeds, Marisa Tomei en tant que May Parker et Benedict Cumberbatch en tant que Doctor Strange. Comme révélé dans les bandes-annonces, le film présente des personnages d’univers alternatifs à travers le multivers en direct, notamment Willem Dafoe en tant que Green Goblin, Alfred Molina en tant que Doc Ock et Jamie Foxx en tant qu’Electro.

Il vaut mieux essayer de voir ce film le plus tôt possible si vous essayez d’éviter les spoilers. Il ne faudra pas longtemps après la première pour que les réseaux sociaux en soient remplis. Il y aura beaucoup de gens qui parleront de tout Spider-Man : Pas de chemin à la maison dans un avenir prévisible.

Vous pouvez vérifier ce que les critiques disent de Spider-Man : Pas de chemin à la maison chez Rotten Tomatoes. Le film sortira officiellement en salles le 17 décembre.





