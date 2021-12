Spider-Man : No Way Home enregistre la deuxième meilleure ouverture de tous les temps

L’héritage de Spider-Man dans toutes les franchises précédentes est reçu avec un immense soutien et l’amour des fans alors qu’il atteint une ouverture de 121 millions de dollars.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison a enregistré le deuxième plus gros box-office brut de tous les temps pour le jour d’ouverture. Le film a récolté 121 millions de dollars le jour de son ouverture, le plaçant juste derrière Avengers : Fin de partie mais surpasse quand même Star Wars – Épisode VII : Le Réveil de la Force. Pas de chemin à la maison était déjà un favori des fans avant sa sortie, étant donné qu’il a ramené un ensemble de la distribution des films Spider-Man passés, faisant la boucle avec la tradition de Spidey dans les films. Pas de chemin à la maison plus tôt a battu le record de pré-vente lorsque les billets sont sortis. Et ces chiffres ont tourné le public vers les théâtres pour vivre cet événement MCU sur grand écran.

Alors que les fans retournaient une fois de plus dans les cinémas pour regarder Spider-Man : Pas de chemin à la maison, la nouvelle menace COVID, c’est-à-dire la variante Omicron, a entraîné un faible nombre de personnes en présence le jour de l’ouverture. Cela pourrait probablement être la raison du retard du film Avengers : Fin de partie. Le film devrait rapporter plus de 200 millions de dollars au cours du week-end, avec une projection mondiale atteignant près de 500 millions de dollars. Les nouvelles de la nouvelle variante COVID peuvent affecter ces chiffres dans une certaine mesure ; cependant, ce sera toujours une victoire historique au box-office pour Pas de chemin à la maison.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison s’est également ouvert avec des critiques élogieuses de la part des critiques, car le film s’est ouvert sur Rotten Tomatoes, avec une note de 95% sur le site de l’agrégateur de critiques (qui s’élevait à 99% lorsque les critiques sont arrivées en premier). Les notes de la journée d’ouverture sont également devenues les deuxièmes meilleures pour un film Marvel Cinematic Universe, derrière seulement Panthère noire qui a reçu une nomination pour le meilleur film aux Oscars cette année-là. Les premières réactions au film ont été pleines de commentaires positifs, tout le monde louant le film pour avoir honoré à juste titre l’héritage des films de Spider-Man, ainsi que pour avoir posé les bases d’histoires multiversales et interdimensionnelles prometteuses qui engloberaient désormais la plupart des le MCU.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison n’est pas seulement un succès au box-office, mais c’est aussi un succès de sorties en salles. Malgré la variante émergente, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a réussi à recueillir des chiffres inattendus qui ont été possibles grâce aux fans qui se sont présentés pour regarder le film sur les écrans. Dans ce qui s’est avéré être le plus grand succès à l’ère de la pandémie, le film a ainsi marqué la réémergence du public dans les salles. Alors que le film fera ses propres affaires, qui semblent actuellement augmenter dans la semaine à venir, le film aiderait certainement les films sortis en 2022 à relancer davantage le box-office et à attirer un grand nombre, en particulier les grandes sorties en studio.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison tourne maintenant dans les salles. Le film met en vedette Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Thomas Haden Church, Rhys Ifans, Benedict Wong et John Favreau. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la billetterie sur The Numbers.





