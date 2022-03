Spider-Man: No Way Home en avant-première sur les plateformes numériques

Étant l’un des films les plus rentables de l’histoire de merveille dans les films, « Spider-Man : Pas de retour à la maison » déjà Il est disponible à l’achat numérique sur toutes les plateformes numériques. Pour marquer le coup, la chaîne YouTube de Films n’importe où offre une vidéo exclusive à l’achat du film. Avec le nom de »Spider-Man et le multivers dans Marvel Comics »le clip bonus nous offre diverses interviews avec certains des esprits créatifs derrière » No Way Home », comme le président de Marvel Studios Kévin Feig et le coproducteur Chris Buongiorno.

La vidéo explore les influences de la bande dessinée qui ont conduit à la création de « No Way Home », et comment l’art et l’histoire du classique « Spider-Man » ont été portés au grand écran. Le clup sera automatiquement ajouté à tous les achats effectués via Movies Anywhere avant le 4 avrilainsi les fans de Spider-Man pourront avoir du contenu supplémentaire avec leur super-héros préféré.

» No Way Home » a été caractérisé par l’introduction du multivers pour la première fois dans le Univers cinématographique de Marvel, ramenant divers ennemis de Spider-Man des films précédents, tels que Alfred Molina donner vie au docteur Octopus, Jamie Foxx jouer de l’électro, Willem Dafoe comme le gobelin vert, Thomas Haden en tant que Sandman et Rhys Ifan comme le Lézard, et bien sûr on a pu aussi voir Tom Holland s’unir à leurs homologues Tobey Maguire et Andrew Garfieldqui a donné vie à Spider-Man dans les films précédents.

En outre, Sony a publié les dix premières minutes de »Spider-Man: No Way Home » sur YouTube, assez longtemps pour voir la vie de Peter Parker ruinée par Mysterio, révélant son identité secrète qui mène à tout le conflit principal du film. et Peter Parker demander de l’aide au docteur Strange. Les dix premières minutes de »No Way Home » permettent également de voir cox charlie de retour en tant que Daredevil dans un camée très spécial.

Sans aucun doute, Sony a tout fait pour garder le dernier film Spider-Man sous les yeux du public, et apparemment cela a fonctionné pour eux, puisque le film a été l’un des plus proliférés de l’histoire des productions Sony, restant à la troisième place du classement. productions les plus rentables, seulement en dessous »Star Wars : Le Réveil de la Force » et » Avengers : Fin de partie ».

»No Way Home » a aussi dans son casting Zendaya comme MJ, Jacob Batalon comme Ned Leeds Marisa Tomei comme May Parker Jon Favreau comme Happy Hogan Benoît Wong comme wong, Tony Revoli comme Flash Thompson et Riz Angouri comme Betty Brant. jon watts revient pour diriger le troisième opus de Spidey, avec un scénario écrit par Chris Mckenna et Érik Sommers.