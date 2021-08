« Spider-Man: No Way Home » dévoile enfin sa première bande-annonce

Après une longue attente (et ce qui semble être une stratégie publicitaire mitigée), Marvel Studios et Sony Pictures ont enfin présenté le premier trailer officiel de « Spider-Man: No Way Home », un film dans lequel le MCU accueillera les étranges terrains de la multivers, un événement très attendu après la finale de la saison de « Loki ».

Tom Holland revient à son troisième opus solo en tant que Peter Parker, qui après les événements de « Far From Home », est devenu l’ennemi public numéro un, se tournant vers le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) pour l’aider avec un sort qui peut aider le monde à oublier votre identité secrète.

Marvel Studios a présenté dans cet aperçu une séquence rappelant l’arc narratif de « One More Day », sans imaginer les terribles conséquences que cela pourrait apporter non seulement à la terre, mais à l’ensemble du multivers. Zendaya et Jacob Batalon reprendront leurs personnages respectifs MJ et Ned, accompagnés d’une nouvelle gamme passionnante de stars invitées.

Le multivers serait un endroit vide sans la présence de certains méchants des anciennes franchises de films Spider-Man. Bien que Jamie Foxx (qui jouerait à l’électro) ne fasse pas d’apparition, la bande-annonce a suscité une fureur parmi les fans avec l’apparition d’Alfred Molina dans le rôle du Dr Otto Octavius, qui pourrait faire une alliance avec Norman Osborn / Green Goblin, joué une fois de plus par Willem Dafoe.

Certaines rumeurs suggèrent que Charlie Cox pourrait reprendre son rôle de Matt Murdock de la série Netflix « Daredevil », bien que cette information n’ait pas été confirmée pour l’instant. La présence du multivers dans la nouvelle phase du MCU pourrait donner une lettre ouverte à l’introduction de personnages de Sony Pictures tels que Venom ou Morbius bien que ce ne soit pour l’instant que de la spéculation.

La présence de Molina, Dafoe et Foxx ne fait qu’alimenter davantage les espoirs de voir Holland se battre aux côtés des incarnations de Tobey Maguire et Andrew Garfield, un scénario qui, bien qu’il ne soit pas encore confirmé, serait un vrai délice pour ceux qui espèrent le voir. » Spider-verse » en action réelle. « Spider-Man: No Way Home » a une date de sortie prévue pour le 17 décembre.