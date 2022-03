Spider-Man: No Way Home devient le troisième film de l’histoire à dépasser les 800 millions de dollars au box-office national

L’argent continue d’affluer pour le film à succès Spider-Man : Pas de retour à la maison, avec ses ventes de billets le week-end dépassant les 800 millions de dollars de ventes de billets au box-office national, selon The Numbers. Cela signifie que le film croisé ultime de Spidey est devenu le troisième film de l’histoire du cinéma à atteindre ce jalon. Précédemment, Star Wars : Le Réveil de la Force avait finalement grimpé jusqu’à 936 millions de dollars, tandis que Avengers : Fin de partie a attiré 858 millions de dollars sur le marché intérieur.

Il s’agit d’une somme d’argent stupéfiante, mais bien sûr, cela ne prend en compte que les ventes de billets aux États-Unis et au Canada. Internationalement, Spider-Man : Pas de retour à la maison a rapporté près de 1,9 milliard de dollars, battant de nombreux autres records de films dans le processus. Il attire lentement de moins en moins de nombres totaux chaque week-end dans les salles, mais avec des projections continues chaque mois depuis sa première en janvier, le film reste l’un des meilleurs tirages au box-office.

Spider-Man : Pas de retour à la maison a été réalisé par Jon Watts et mettait en vedette Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Jamie Foxx et Willem Dafoe. Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé avant la première du film en décembre, Andrew Garfield et Tobey Maguire reviennent également dans le film pour reprendre leurs rôles de Spidey des franchises de films précédentes. Le film a préparé le terrain pour ce qui est possible avec le multivers dans le MCU, et tous les yeux sont rivés Doctor Strange dans le multivers de la folie pour l’égaler en mai.

Spider-Man: No Way Home était en préparation depuis deux décennies





Marvel Studios/Sony Images

Tobey Maguire a fait ses débuts en tant que Peter Parker dans le premier film de Sam Raimi. Homme araignée film, sorti en 2002. Après être apparu dans deux suites, le projet de Maguire Spiderman 4 a été supprimé lorsque Raimi et Sony ne pouvaient tout simplement pas être sur la même longueur d’onde. Avec la décision prise de redémarrer la franchise à ce moment-là, la course de Maguire dans le rôle était terminée, et il semblait que les fans ne le reverraient plus jamais dans les collants rouges et bleus.

Andrew Garfield est intervenu pour jouer Peter dans L’incroyable homme-araignée, et il a également reçu une suite. À cette époque, la montée en popularité de l’univers cinématographique Marvel avait convaincu les pouvoirs en place qu’un nouveau Spidey devait être introduit pour le MCU. Cela signifiait redémarrer Spider-Man une fois de plus, entraînant l’introduction de Tom Holland dans le rôle, suivi de sa propre trilogie de films.

Alors, quelle est la prochaine étape pour notre sympathique web-slinger de quartier ? Devant le succès de Pas de retour à la maison, Marvel et Sony sont impatients de se mettre au travail sur une autre trilogie de films Spidey, avec un peu de chance avec Holland de retour dans le rôle. L’acteur n’est pas tout à fait sûr de vouloir revenir pour l’instant en tant que Spidey, bien qu’il semble plus probable qu’improbable qu’il n’en ait pas fini avec le MCU.

« Nous avons eu des conversations sur l’avenir potentiel de Spider-Man, mais pour le moment, ce sont des conversations, nous ne savons pas à quoi ressemble l’avenir », avait précédemment expliqué Holland.

Spider-Man : Pas de retour à la maison est toujours à l’affiche dans les salles de cinéma. Le film est également disponible en numérique avec sa sortie 4K Ultra HD et Blu-ray prévue pour le 12 avril 2022.





