Spider-Man : No Way Home devient le premier film d’un milliard de dollars depuis 2019

Spider-Man: No Way Home a dépassé tous les autres films la semaine dernière pour devenir le film le plus rentable de l’année et a maintenant dépassé le milliard de dollars.

Comme Thanos serait sans aucun doute d’accord, Spider-Man : Pas de chemin à la maison défier les incertitudes de la pandémie de COVID pour devenir un coup de 1 milliard de dollars était toujours inévitable, et c’est maintenant officiel comme la dernière aventure de Tom Holland car Peter Parker est devenu le premier film à réaliser l’exploit depuis L’ascension de Skywalker en décembre 2019. Bien qu’il ait été retardé à plusieurs reprises, la passion pour Spider-Man n’en a clairement pas souffert, car le film a arraché le deuxième week-end d’ouverture le plus élevé jamais enregistré sous le nez de Avengers : guerre à l’infini avec un box-office de 600 millions de dollars.

À partir du moment où la première bande-annonce est tombée, il n’y avait aucun doute que Spider-Man : Pas de chemin à la maison allait devoir subir une sorte de calamité pour ne pas être un monstre, et il semble que tandis que de nombreux autres films, y compris certains des propres sorties de Marvel, ont eu du mal à rallumer les cinémas comme beaucoup l’avaient espéré, Spider-Man est devenu un véritable -Le héros de la vie ramènera à lui seul plus de personnes au cinéma en quinze jours que presque tous les films en dehors des 20 meilleurs films de l’année n’ont réussi à se réunir.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Pour replacer la réalisation dans un autre contexte, neuf films sortis en 2019 ont dépassé la barre du milliard de dollars, dont Avengers: Endgame et Spider-Man : loin de chez soi, mais le film hollywoodien le plus performant de 2020 était Mauvais garçons pour la vie, qui a coûté 426 millions de dollars et auparavant cette année, la dernière sortie de James Bond de Daniel Craig Pas le temps de mourir détenait la première place avec 774 millions de dollars. Même en tenant compte de l’énorme sortie asiatique de La bataille du lac Changlin qui était auparavant le film le plus rentable de l’année avec 902 millions de dollars, Spider-Man a réussi à éliminer complètement toute concurrence qui aurait pu lui faire obstacle.

En plus de dominer le palmarès annuel, Spider-Man : Pas de chemin à la maison n’est pas près de s’arrêter là. En 2019, Spider-Man : loin de chez soi réussi à s’appuyer sur le succès de Avengers : Fin de partie pour gagner 1,13 milliard de dollars sur son parcours et devenir non seulement le plus grand film de Spider-Man de tous les temps, mais aussi la plus grosse recette de Sony de leur histoire. Maintenant, il est presque certain que ces deux records sont sur le point d’arriver Spider-Man : Pas de chemin à la maisonavec le film ayant encore au moins un mois pour aller dans sa fenêtre de cinéma exclusive avant de passer au streaming.

Avec le MCU tirant déjà lentement les fils de leur histoire Multiverse dans leurs derniers films et séries télévisées sur Disney +, Spider-Man : Pas de chemin à la maison Enfin, ces fils ont été tirés un peu plus pour attirer les méchants et les héros de Spider-Man des univers précédents et créer l’un des films MCU les plus ambitieux jamais vus. De nombreux films qui développent leur battage médiatique au niveau vu pour cette offre de Spider-Man s’avèrent décevoir de nombreux fans lorsqu’ils ne sont pas à la hauteur des attentes, mais même dans ce département, le web-slinger de Tom Holland a réussi à éviter les pièges à obtenir des critiques positives du public et des critiques. Pour tous ceux qui ont cru que Avengers : Fin de partie allait voir le MCU lutter pour égaler le point culminant épique des onze premières années de la saga Marvel, il semble qu’il y ait encore beaucoup de surprises à venir alors que nous nous dirigeons vers une toute nouvelle aventure multivers avec Docteur Strange dans le multivers de la folie en mai 2022.









Morbius part-il pour une aventure à travers le multivers ? Morbius de Jared Leto trouvera-t-il le docteur vampire explorant le multivers ?

Lire la suite





A propos de l’auteur