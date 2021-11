Spider-Man: No Way Home, deuxième événement de lancement de la bande-annonce annoncé

Les fans qui ont regardé avec avidité les nouvelles d’une deuxième et dernière Spider-Man : Pas de chemin à la maison La bande-annonce peut enfin cesser de se demander quand elle arrivera, car Marvel Studios et Sony ont annoncé que la bande-annonce sortira mardi lors d’un événement spécial au Regal Sherman Oaks à Los Angeles. La bande-annonce sera probablement publiée en ligne peu de temps après l’événement, et Marvel annonce de « grosses surprises ».

Il y a eu des rumeurs d’un désaccord entre les sociétés sur ce qu’il faut montrer et ce qu’il ne faut pas montrer dans la bande-annonce, une grande partie de la discussion impliquant la révélation de Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont été insinués à revenir à la franchise depuis des mois maintenant. Que cela soit vrai, personne n’a prédit que la bande-annonce arriverait avec un spectacle public, bien que le film devrait déjà éclipser n’importe quel film des deux dernières années lorsqu’il arrivera en décembre.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Les attentes des fans sont élevées depuis la sortie du premier teaser et de nombreuses fuites ont révélé que le film introduirait Alfred Molina en tant que Doc Ock de Spider-Man 2 et présenterait potentiellement une histoire multivers qui pourrait intégrer des aspects de nombreux autres univers Marvel. Au fil du temps, grâce à la sortie des films et des émissions de télévision de la phase quatre de Marvel, ainsi que de Sony Venom : qu’il y ait un carnage et remorques pour Morbius, à quel point cette histoire pourrait aller loin a donné aux attentes des fans un énorme coup de pouce – presque autant que celui que Steve Rogers a reçu pour devenir Captain America – et comme nous l’avons vu dans le passé, cela peut conduire à une énorme déception, quelque chose que Kevin Feige a été désireux d’éviter.

« Les rumeurs sont amusantes, car beaucoup d’entre elles sont vraies et beaucoup d’entre elles ne sont pas vraies », a déclaré l’exécutif précédemment. « Le danger est quand vous entrez dans le jeu des attentes de vouloir que les gens soient enthousiasmés par le film qu’ils obtiennent et non déçus par un film qu’ils ne reçoivent pas. »

Cependant, il arrive un moment où toutes les routes semblent mener à une conclusion, et la quantité de captures d’écran, de séquences sur écran bleu et de détails divulgués qui ont été téléchargés en ligne a rendu difficile pour les fans de ne pas croire que bon nombre de leurs rêves les plus fous seront réalisé dans le film, y compris ces retours de Spider-Men.

Mais, même avec la bande-annonce à venir dans quelques jours seulement et le film dans seulement un mois, Andrew Garfield a toujours protesté contre sa supposée implication dans le film dans une nouvelle interview avec Extra.

« J’aime vraiment ce que toute l’équipe a fait avec le personnage », a expliqué Garfield. « Comme, j’aime vraiment ce que Jon Watts a fait, ce que Tom a fait, ce qu’Amy Pascal et Kevin Feige ont fait avec cette incarnation du personnage, et ils lui ont donné tellement d’âme et tellement de plaisir et de joie et c’est tellement fidèle au personnage… Je dirai ceci : je suis très excité de voir ce qu’ils ont fait avec leur troisième opus. »

Que la bande-annonce finale réponde à toutes les rumeurs persistantes d’une manière ou d’une autre est quelque chose que nous découvrirons mardi lors de l’événement qui a promis des surprises, que certains ont immédiatement interprétées comme signifiant l’apparition de certains acteurs, mais la seule chose il est certain que quoi que la bande-annonce apporte, il y aura autant de questions soulevées que de réponses, et pour trouver les réponses à celles-ci, il faudra attendre la première du film dans les salles de cinéma le 17 décembre.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Spider-man