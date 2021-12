Spider-Man : No Way Home : date de sortie, synopsis et personnages qui seront présents

« Spider-Man: Pas de chemin à la maison » est l’un des films les plus appréciés des fans de Univers Marvelnon seulement à cause de la figure de Tom Holland dans l’univers cinématographique Marvel mais aussi par le retour de Peter Parker, Tobey Maguire (2002-2007) et Andrew Garfield (2012-2014).

D’après les bandes-annonces, il était possible de voir le voyage à travers le multivers que le jeune arachnide fera accompagné de Docteur Strange (Benedict Cumberbatch). Peter est resté faible après avoir révélé sa véritable identité au monde et décide maintenant d’apporter quelques modifications, ce qui générera des complications.

Quels sont les personnages qui seront présents ?

Tom Holland est Peter Parker / Spider-Man.

Zendaya est Michelle Jones, la partenaire du héros.

Benedict Cumberbatch est le docteur Strange.

Jacob Batalon est Ned Leeds, l’ami de Peter Parker.

Jon Favreau est Happy Hogan, l’employé de Stark Industries et ami de Tony Stark.

Marisa Tomei est la tante May.

JK Simmons est J. Jonah Jameson (qui a repris son rôle dans « Spider-Man: Far From Home »).

Angourice Rice est Betty Brant, l’amie de Peter et l’ex-petite amie de Ned.

Tony Revolori est Flash, l’ami/rival de Peter.

Benedict Wong est Wong, le mentor du docteur Strange.

Quels personnages reviennent de la trilogie Sam Raimi (2002-2007)

Willem Dafoe est Norman Osborn / Green Goblin (« Spider-Man », 2002).

Alfred Molina est Otto Ottavius ​​/ Docteur Octopus (« Spider-Man 2 », 2004).

Thomas Haden Church est Flint Marko / Sandman (« Spider-Man 3 », 2007).

Quels personnages reviennent du duo de films de Marc Webb (2012-2014)

Rhys Ifans est Curt Connors / Lizard (« The Amazing Spider-Man », 2012).

Jamie Foxx est Max Dillon / Electro (« The Amazing Spider-Man 2 », 2014).

Que dit le synopsis officiel de Spider-Man : No way Home ?

Après l’identité de Pierre Parker Quoi Homme araignée est exposé par Mysterio à la fin de « Spider-Man : loin de chez soi », la vie et la réputation de Parker sont bouleversées. Pour régler ce problème, Pierre décider de contacter Stephen étrange pour l’aider à restaurer son ancienne identité secrète avec la magie, mais à la suite de cela, une faille est provoquée dans le multivers, provoquant l’entrée de super-vilains d’autres réalités alternatives (qui ont déjà combattu un Spider-Man dans leurs dimensions respectives) univers.

À quand la sortie de Spider-Man : No Way Home dans les cinémas d’Amérique latine ?

Selon les informations publiées par le compte Twitter officiel de Sony Pictures Mexique, le lancement de Spiderman 3 au Mexique, ce sera le 16 décembre. Autrement dit, il sera avancé un jour avant la présentation initiale, qui devait avoir lieu le 17 du mois déjà mentionné.

En Argentine, Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il sera présenté de la même manière le 16 décembre. Mais, aux États-Unis, il maintient le 17 décembre.

