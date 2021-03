Spider-Man: No Way Home Crew Wrap Gifts révèle un énorme spoiler Spider-Verse?

Allégué Spider-Man: pas de retour à la maison Les cadeaux d’emballage de la production de l’équipe confirment apparemment qu’Andrew Garfield est bien dans la suite très attendue. Des rumeurs circulent depuis des mois sur l’implication possible de Garfield et Tobey Maguire, mais Marvel Studios a fait tout son possible pour garder tout secret. Tom Holland a même catégoriquement nié que les deux précédents acteurs de Peter Parker apparaîtront dans Spider-Man: pas de retour à la maison dans des entretiens récents.

C’est un wrap! L’équipe de tournage de #SpiderManNoWayHome a reçu un tas de cadeaux fantastiques pour commémorer la fin de la production! ????@XcheerybombXpic.twitter.com/jhRoJSYvoe – Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) 26 mars 2021

Le Spider-Man: pas de retour à la maison Les cadeaux de l’équipage ont circulé sur les médias sociaux et comprennent un t-shirt qui présente la conception du costume Spider-Man d’Andrew Garfield, entre autres. Il n’a pas été confirmé s’il s’agissait des cadeaux d’emballage réels de Marvel Studios pour le moment, il pourrait donc s’agir d’une pêche à la traîne par les fans de Marvel Cinematic Universe. S’il s’agit de cadeaux officiels, il est tout à fait possible que le studio soit le seul à la traîne des fans qui poursuivent les rumeurs de Garfield et Tobey Maguire depuis que les caméras ont commencé à tourner.

Le costume en question contient le passepoil rouge et le bout des doigts bleus du costume d’Andrew Garfield en L’incroyable homme-araignée. Cela pourrait être la confirmation finale dont les fans de MCU ont besoin après avoir appris que le doublé de Garfield a été repéré sur le Spider-Man: pas de retour à la maison ensemble. William Spencer, le doublé de Garfield lors de ses deux sorties en tant que Peter Parker, a publié une image de lui-même sur le plateau, avec le doublé de Tom Holland, sur les réseaux sociaux, puis l’a rapidement supprimé, ce qui n’a fait que jeter plus de carburant sur les incendies de rumeurs .

Spider-Man: pas de retour à la maison se rapproche de la production d’emballage. Dans une récente interview avec Jimmy Fallon, Tom Holland a été interrogé sur ces Tobey Maguire et Andrew Garfield rumeurs. « Ce serait incroyable s’ils l’étaient parce qu’ils ne m’ont pas encore dit cela et je suis Spider-Man et j’ai lu le script du début à la fin », a déclaré Holland. « Donc ce serait un miracle s’ils pouvaient me cacher ça. » Marvel Studios a peut-être gardé les secrets de la Hollande en raison de sa tendance à gâcher les choses pour les fans de MCU, ou le jeune acteur a peut-être finalement appris à garder un visage de poker lors d’une interview.

Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement confirmé qu’Andrew Garfield apparaîtra dans Spider-Man: pas de retour à la maison, les rumeurs ne disparaîtront certainement pas de sitôt. Quant à savoir, la suite est toujours sur la bonne voie pour sortir en salles à la fin de cette année, donc l’attente n’est pas trop longue. Jusque-là, les fans de MCU continueront probablement à rechercher plus de preuves de l’apparition de plusieurs Spider-Men dans Spider-Man: pas de retour à la maison alors que Sony continue de taquiner une version live-action du Spider-Verse. Les images de cadeaux de production présumées ont d’abord été partagées par le compte Twitter de Spidey News, et vous pouvez les voir ci-dessus.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man