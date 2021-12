Spider-Man: No Way Home crée un trio Marvel avec la troisième plus grande ouverture mondiale de tous les temps

Pendant une grande partie des derniers mois, il y a eu une question constante de savoir quand les salles de cinéma retrouveraient leur sensation. Dès la sortie de Veuve noire en juin, qui a frappé Disney + sur Premier Access simultanément, jusqu’à des films comme Pas le temps de mourir et Chasseurs de fantômes : l’au-delà au cours des deux derniers mois, il est devenu clair que le club à 1 milliard de dollars va être beaucoup plus exclusif dans un proche avenir. Marvel Studios a cependant toujours été prêt à relever le défi et leur joint-venture avec Sony sur Spider-Man : Pas de chemin à la maison pourrait très bien produire le premier film d’un milliard de dollars d’Hollywood en près de deux ans après que le film ait effacé toute concurrence avec une ouverture mondiale massive de 587 millions de dollars, ce qui lui a donné à son tour la troisième ouverture la plus élevée de tous les temps.

Bien qu’il puisse y avoir des inquiétudes concernant la variante Omicron de Covid à travers le monde en ce moment, lorsque les plus grands héros de Marvel appellent, il semble que même une pandémie mondiale ne puisse pas se mettre en travers de leur chemin, car les fans de Spider-Man se sont rendus en grand nombre pour faire Spider-Man : Pas de chemin à la maison non seulement le film Spider-Man le plus réussi de tous les temps, mais la troisième ouverture la plus réussie de tous les films, derrière – vous l’avez deviné – Avengers : Fin de partie et Avengers : guerre à l’infini ce qui en fait une trinité Marvel au sommet de cette pile particulière de disques.

« Ce week-end est historique Spider-Man : Pas de chemin à la maison les résultats, du monde entier et face à de nombreux défis, réaffirment l’impact culturel inégalé que les films exclusifs pour les salles de cinéma peuvent avoir lorsqu’ils sont réalisés et commercialisés avec vision et détermination », a commenté Tom Rothman, président et PDG de Sony Motion Picture Group. « Nous tous, chez Sony Pictures, sommes profondément reconnaissants envers le fabuleux talent, à la fois devant et derrière la caméra, qui a produit un film aussi marquant. Grâce à leur travail brillant, ce Noël, tout le monde peut profiter du cadeau sur grand écran du super-héros le plus puissant de 2021 – votre sympathique quartier Spider-Man. »





Après avoir taquiné les fans pendant des mois, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a dépassé les attentes qui étaient déjà aussi élevées et aussi excitées que possible pour livrer un film qui a apporté beaucoup d’action, d’émotion et de nostalgie au MCU. Les notes de Rotten Tomatoes ont vu le film détenir un taux d’audience solide de 99% sur plus de 10 000 critiques, les critiques de critiques se situent actuellement à 94% et avec les cinémas ayant besoin d’un héros pour sauver la situation plus que jamais, il n’y aurait pas eu de moment pour Marvel. personnage célèbre relève le défi.

Tel qu’il est, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a déjà généré plus de recettes dans le monde que toutes les sorties hollywoodiennes des deux dernières années, sauf deux, qui sont Pas le temps de mourir et F9 assis sur 773 et 726 millions de dollars respectivement. Personne ne pense que ces films ne seront pas dépassés dans les semaines à venir, et il ne fait aucun doute qu’il y a des gens au sommet qui envisagent déjà la sortie du film asiatique de La bataille du lac Changjin, qui détient le film le plus rentable de l’année. titre à l’heure actuelle avec 902 millions de dollars. Avec un certain nombre de marchés étrangers encore à ouvrir, y compris le très important marché chinois qui doit encore confirmer officiellement si le film y sortira, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a un long chemin à parcourir avant de le faire.









