Spider-Man : no way home confirmé le multivers par erreur?

Au-delà de cela, nous avons d’autres versions spéciales avant, il ne fait aucun doute que Spider-Man : no way home

C’est la première la plus attendue par les fans de la Univers cinématographique Marvel. C’est un film qui promet beaucoup en raison des rumeurs qui circulent depuis le début de sa production et qui Aujourd’hui l’un des détails les plus commentés semble s’être confirmé, après une erreur ? Voir par vous-même!

Ce qui se passe, c’est que nous attendons tous la Multivers, où ils nous permettraient de voir des personnages d’autres mondes dans le même film. Alors que Tom Holland a rejeté la possibilité à l’époque, il a déclaré plus tard:

« Je peux dire que c’est le film de super-héros indépendant le plus ambitieux jamais réalisé. Vous vous asseyez, vous lisez le script, vous voyez ce qu’ils essaient de faire et ils y parviennent. ».

Avec ce qui s’est passé ce lundi, l’espoir des fans grandit.

Le compte Twitter officiel de Sony Pictures Argentina a publié une petite vidéo promotionnelle, mais quelques instants plus tard, il l’a supprimée. A la bonne nouvelle des fans, l’utilisateur César Bérardini Il a réussi à capturer le clip et l’a téléchargé sur son profil. Là, ils nous ont présenté le titre en espagnol, qui sera « Spider-Man : no way home », Mais ce n’est pas tout, il y avait un détail à ne pas négliger. Si vous ne l’avez pas vu, c’est ici !

Bien que Sony Pictures Argentina ait supprimé le tweet, j’ai récupéré la vidéo avant qu’elle ne soit supprimée. Veuillez noter le pépin de style Spider-Man: Into the Spider-Verse à la fin. Donc je suppose que les rumeurs de #SpiderManNoWayHome et le multivers Sinister Six sont vrais. pic.twitter.com/p2n4YnR7BA – César Berardini (@cesarberardini)

14 juin 2021

Le détail que l’utilisateur de Twitter met en évidence est que à la fin, nous voyons comment les lettres du logo « Spider-Man » semblent échouer, passant de la couleur bleue d’origine à un ombrage rouge sanglant. Un problème similaire à celui des séquences de crédit Spider-Man : un nouvel univers, le film d’animation qui a déclenché les rumeurs du multivers.

Tout est confirmé ? Quoi de neuf à propos de Peter Parker dans le MCU sortira en salles le 17 décembre et il n’y a pas encore de bande annonce.

Ce n’est pas tout, ces dernières heures une fuite a également circulé sur le complot, où ils ont affirmé que les Sinister Six apparaîtraient, un groupe de méchants dont les membres sont Docteur Octopus, qui se confirme avec le retour d’Alfred Molina ; Électro, également annoncé avec Jamie Foxx ; Le vautour, que nous avons vu dans Retour à la maison; Mysterio, joué par Jake Gyllenhaal dans Loin de la maison; Marchand de sable, de Spider-Man 3 réalisé par Sam Raimi ; Oui Kraven le chasseur. Pour le moment, cela n’a pas été confirmé.