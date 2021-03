« Spider-Man: No Way Home » conclut enfin le tournage

Phase quatre du MCU a reçu de sérieux retards dans son calendrier face à la pandémie, qui commencerait à présenter ses premiers ravages avec le mouvement à la date de sortie de « Veuve noire», Une cassette qui devait initialement être le premier opus de cette nouvelle étape de la franchise.

Bien que sa première ait déjà été établie pour cet été et que la série de Studios Marvel ont déjà commencé à atteindre le catalogue Disney +, il a été confirmé qu’un autre de leurs projets les plus attendus a finalement abouti à leur tournage: «Spider-Man: pas de retour à la maison».

C’est la troisième fois que Tom Holland prendra le rôle de Peter Parker en tant que protagoniste central de l’histoire. Après le début de sa production, le film a été entouré de secret et de spéculation avant la confirmation de Alfred Molina Oui Jamie foxx leurs personnages de « Dock Ock » et « Electro », les mêmes qu’ils ont joué dans les sagas précédentes du personnage.

En additionnant les rumeurs impliquant Tobey Maguire et Andrew Garfield comme leurs versions respectives de Spider-Man, les fans en sont venus à se demander si ce film répondra vraiment au problème du «multivers» après la tromperie de Mysterio dans «Far From Home». De plus, l’apparition confirmée de Benedict Cumberbatch en tant que Docteur Strange n’aide pas le studio à atténuer les attentes.

À travers son profil sur Instagram, George Cottle, coordinateur des cascades, a remercié Holland et ses camarades Zendaya et Jacob Batalon pour leur travail, y compris le réalisateur du film, Jon Watts et Chris Daniels, qui a travaillé comme cascadeur de Maguire dans la trilogie réalisée par Sam Raimi.

Cela se produit des semaines après que William Spencer, le double de Garfield dans les bandes de « The Amazing Spiderman », a partagé une photo sur ses réseaux sociaux sur le plateau de tournage avec le double de Holland, même s’il supprimait rapidement la publication, suscitant de vifs soupçons parmi les fans.

Bien que Tom Holland ait déclaré publiquement que Garfield et Maguire n’apparaîtraient pas dans le film, « Spider-Man: No Way Home » a été choisi comme l’un des films les plus ambitieux que Marvel Studios ait réalisés jusqu’à présent. Sa première devrait avoir lieu le 17 décembre de cette année.