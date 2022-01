Spider-Man: No Way Home Concept Art révèle le possible camée de l’Amérique Chavez

America Chavez fait ses débuts officiels dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, interprété par Xochitl Gomez, aux côtés de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch. Son premier regard sur le teaser du film a reçu les éloges du public et semble que son rôle dans le film serait d’une grande importance. Cependant, la dernière image d’art conceptuel a révélé qu’elle aurait pu faire sa première apparition dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison avec son docteur Strange de Cumberbatch.

L’image de l’art conceptuel montre America Chavez de Gomez au centre d’une zone de promenade en auto-tamponneuse dans un parc d’attractions, avec les acteurs principaux du film, notamment Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon, ainsi que Flash Thompson de Toni Revolori et Betty Brant d’Angourie Rice. L’image montre Gomez créant probablement son portail en forme d’étoile.

America Chavez est également connue pour traverser le multivers et peut ouvrir des portails vers des réalités multidimensionnelles. Ainsi, elle aurait pu jouer un rôle important dans Pas de chemin à la maison de nombreuses apparitions de personnages à travers le multivers, en particulier dans le cas du retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield pour former un Spiderverse en direct. Mais, probablement, Marvel Studios ne voulait pas d’un autre super-héros doté de capacités de voyage dans le temps lors de sa plus grande sortie multidimensionnelle. Et cela aurait pu entraver ses débuts potentiellement plus gros et plus puissants dans la suite de Doctor Strange.

Voici un aperçu du concept art mettant en vedette America Chavez avec Spider-man : Pas de chemin à la maison jeter;

America Chavez vient d’Utopian Parallel, une réalité où le temps et la présence n’ont aucun sens. Elle a une force surhumaine, la capacité de voler et peut voyager à travers les réalités à travers des portails en forme d’étoile. Comment son origine sera différente dans Docteur Strange dans le multivers de la folie est inconnue et il serait intéressant de voir comment elle se retrouve entre le conflit du docteur Strange avec les ténèbres nouvellement déchaînées du multivers.

Actuellement, tous les détails de son rôle dans le film sont secrets et la prochaine bande-annonce révélera probablement quelque chose. Gomez a été interrogée sur son incursion dans l’univers cinématographique Marvel lors de l’événement tapis rouge de la première de Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Gomez a dit,

Eh bien, je ne peux pas trop en dire – surtout depuis que Kevin [Feige] est comme juste là; Mais ce que je peux dire, c’est que je suis très excité pour le film [Doctor Strange 2] à sortir, et je suis vraiment excité que les gens voient mon travail à l’écran. Je veux dire, j’y ai vraiment travaillé et j’en suis vraiment, vraiment, tellement fier. Et j’ai juste hâte qu’il sorte. Je suis juste excité d’être ici, numéro un ! Et je suis tellement fan de Marvel en général, donc être ici, c’est comme… Je tremble d’être ici et d’être invité, ah !

Nous sommes tous également ravis de voir Gomez jouer le rôle de la super-héroïne adolescente, qui rejoindrait la prochaine génération de super-héros MCU avec Yelena Belova de Florence Pugh, Kate Bishop de Hailee Steinfield, Shang-Chi de Simu Liu et Mme Marvel d’Iman Vellani .

Docteur Strange dans le multivers de la folie sortira le 6 mai 2022 et mettra en vedette Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez.





