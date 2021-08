Spider-Man No Way Home: chaque méchant auquel on a fait allusion dans la bande-annonce

La fin de « Spider-Man : Far From Home » était un grand suspense final lorsqu’après sa mort (si cela s’est réellement produit) Mysterio parvient à rendre publique l’identité secrète de Peter Parker en tant que Spider-Man, un sujet qui sera le principal thème dans sa prochaine aventure au sein du MCU, qui semble avoir de grosses surprises pour les fans de la franchise des héros arachnides.

Après une longue attente, Sony Pictures et Marvel Studios ont sorti le premier trailer officiel de « Spider-Man : No Way Home », un film dans lequel le MCU accueille le multivers après l’introduction de ce concept dans la première saison de « Loki ». , emmenant l’histoire de Parker sur un terrain narratif nouveau et insoupçonné.

Il reste encore quelques mois d’attente avant la première de « Spider-Man : No Way Home » le 17 décembre. Certains rapports laissent entendre que Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient faire une apparition dans le film et certains insistent pour que Charlie Cox de la série Daredevil apparaisse dans la bande-annonce, mais s’il n’y a aucun doute sur quelque chose, c’est la participation de certains méchants du film .franchise, que nous passerons en revue ci-dessous.

Docteur Ock

C’est le premier méchant dont l’apparition dans le film a été entièrement révélée par Marvel et Sony. Le retour d’Alfred Molina dans le rôle du docteur Otto Octavius ​​sera un grand bonheur pour les fans de Sam Raimi et de son travail avec « Spider-Man 2 », considéré par beaucoup comme le meilleur film du héros arachnide.

Malgré sa rédemption lors de la bataille finale contre Maguire dans le film de 2004, la façon dont Marvel a déployé tant d’efforts pour anticiper son retour suggère son rôle d’antagoniste principal dans ce nouveau film.

Goblin vert

Bien que Willem Dafoe n’ait ni nié ni confirmé son apparition dans le film, l’acteur devrait reprendre son rôle de Norman Osborn / Green Goblin, un autre des principaux méchants de la trilogie Sam Raimi. Après sa mort dans le premier opus, la mémoire de Green Goblin reste vivante avec son fils Harry (James Franco), qui finira par prendre sa place. Cependant, les rapports indiquent que ce serait la version de Dafoe que nous verrons à l’écran avec ce film.

Le lézard

« No Way Home » présentait également un clin d’œil rapide au méchant de « The Amazing Spider-Man », qui se trouve à la minute 2:26, ​​dans lequel on peut voir une immense silhouette avec des griffes traquant Tom Holland dans l’obscurité. Certains fans suggèrent qu’il pourrait s’agir de Curt Connors, un personnage joué par Rhys Ifans, qui se transforme en un immense lézard humanoïde après quelques expériences qui lui permettraient de récupérer son bras.

Dans le cas où « Spider-Man: No Way Home » choisirait de présenter sa propre version de « The Sinister Six », il y aurait encore 3 espaces vides. Bien qu’il n’apparaisse pas entièrement dans la bande-annonce, Jamie Foxx a confirmé son retour en tant qu’Electro et certains fans soulignent l’apparition possible de Sandman dans le film, laissant un espace disponible au cas où Jake Gyllenhaal ferait une entrée triomphale en tant que Mysterio.