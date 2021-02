Spider-Man: No Way Home Casting Call laisse entendre le retour de Daredevil dans le MCU

Malgré de nombreuses affirmations du contraire, il semble de plus en plus probable que Daredevil rejoindra le sympathique site Web du quartier de Tom Holland dans la prochaine suite de Marvel Spider-Man: pas de retour à la maison, qui a obtenu son titre officiel annoncé aujourd’hui. Un récent appel au casting a ajouté un poids considérable à l’idée d’inclure Matt Murdock dans les procédures, avec une production à Atlanta à la recherche de figurants pour jouer divers rôles liés à la salle d’audience. Sous le titre « The November Project » (le titre de travail bien connu du troisième Homme araignée movie), la liste demande « des hommes et des femmes, âgés de 20 à 60 ans, pour représenter un sténographe, un vidéaste et un avocat dans une salle d’audience ».

Nouveau casting pour # Spiderman3 – Sténographe

– Avocats

(hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans) pic.twitter.com/nOZeVtjTTY – Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) 23 février 2021

Avec Spider-Man: loin de chez soi se terminant par la sortie de Peter Parker en tant qu’identité du justicier rampant sur les murs, il a été une théorie de longue date que l’expertise juridique de Matt Murdock serait sollicitée pour défendre Peter devant le tribunal. Bien sûr, cela conduirait alors Murdock à s’habiller et à présenter une collaboration de lutte contre le crime entre son alter ego et Spider-Man également, de nombreux fans espérant que l’acteur Charlie Cox reviendrait au rôle qu’il a si bien joué tout au long de Netflix. séries.

Suite à l’annulation de choc de Daredevil en 2018, les droits du super-héros bien-aimé de Marvel sont désormais revenus aux studios Marvel, qui peuvent désormais utiliser Devil of Hell’s Kitchen chaque fois qu’ils le souhaitent. La suggestion d’une scène de salle d’audience suit également les rapports récents selon lesquels Cox a déjà tourné une apparition dans Spider-Man: pas de retour à la maison, qui a affirmé qu’il ne tournait que pendant une courte période et n’apparaîtrait probablement que sous le nom de Matt Murdock.

Suite à une série de retards dus à la situation mondiale actuelle, la production Spider-Man 3 est maintenant bien engagé, et bien que les détails spécifiques de l’intrigue restent secrets, il a été révélé que Doctor Strange de Benedict Cumberbatch rejoindra Spidey dans sa dernière aventure. On dit que le personnage assume le rôle de mentor précédemment occupé par Robert Downey Jr Homme de fer, avec le film qui semble de plus en plus susceptible de jeter Parker et ses copains dans la folie du multivers.

Avec l’inclusion de Doctor Strange, l’idée du multivers et l’arrivée apparente de plusieurs méchants précédents et incarnations de Homme araignée, et avec Matt Murdock maintenant sur la liste, cela expliquerait pourquoi l’acteur principal Tom Holland n’a aucune idée de ce qui se passe. « Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce qu’est ce film et j’ai huit semaines à le tourner », a récemment déclaré l’acteur.

Ce que la Hollande a compris, c’est la portée même du projet, appelant Spider-Man 3 le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé. « Vous vous asseyez, lisez le script et voyez ce qu’ils essaient de faire, et ils réussissent. C’est vraiment impressionnant. Je n’ai jamais vu un film de super-héros autonome comme celui-ci », a déclaré Holland. « Et je suis juste, tu sais, encore une fois, cette petite merde chanceuse qui se trouve être Spider-Man dedans. Nous avons beaucoup plus de tournage à faire. Nous avons commencé avant Noël et avons tourné pendant sept semaines. Nous nous sommes arrêtés. pour les vacances de Noël, puis on recommence. Je suis tout aussi excité que tout le monde de le voir, et encore moins d’en faire partie.

Spider-Man 3 devrait sortir en salles le 17 décembre 2021. Cela nous vient grâce à Utilisateur Twitter @spideyupdated.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man, Daredevil