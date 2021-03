Spider-Man: No Way Home Cast Photo révèle un Peter Parker meurtri et battu

On dirait que Peter Parker de Tom Holland sera à nouveau mis à l’épreuve dans la prochaine suite de Marvel Spider-Man: pas de retour à la maison. Une nouvelle image de l’acteur dans les coulisses avec le reste de la distribution principale et de l’équipe montre clairement la Hollande battue et meurtrie, sans doute à la suite d’un affrontement avec un méchant (ou peut-être plusieurs méchants) alors qu’il tente de naviguer dans son contourner la folie du multivers.

L’image, qui arrive juste après l’annonce de Spider-Man 3, montre Jacob Batalon dans le rôle de Ned et Zendaya dans le rôle de MJ aux côtés de Peter Parker, aux Pays-Bas, avec l’acteur portant le costume de Spider-Man, bien que démasqué, son visage souriant en discordant avec les coupures et des ecchymoses qui la ornent.

Bien que l’on ne sache actuellement pas comment Peter Parker finit par subir tant de dommages à sa tasse d’adolescent, Holland a récemment révélé que Spider-Man: pas de retour à la maison mettra en vedette « la scène de combat la plus impressionnante », qu’il ait jamais vue dans un film de super-héros. « Le film est incroyablement ambitieux et je suis ravi de dire que nous y parvenons », a déclaré l’acteur de Marvel. « Ça se passe très bien. Nous avons regardé une scène de combat que nous avions tournée il y a quelques semaines, et je n’ai jamais vu une scène de combat comme celle-ci dans le MCU. Je suis vraiment ravi que le public voie ça. »

Ce sera loin d’être la première fois que Peter Parker, des Pays-Bas, sortira de ses fonctions de super-héros avec un air plus mauvais pour l’usure, l’icône du MCU ayant été réduite en pâte dans les deux. Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi. Nul doute qu’il s’y habitue maintenant.

Bien que l’on en sache peu sur certains éléments de l’intrigue de Spider-Man: pas de retour à la maison, nous savons que Benedict Cumberbatch reviendra sous le nom de The Sorcerer Supreme, Docteur Strange, qui rejoindra le Hollandais Peter Parker dans sa dernière aventure. On dit que le personnage assume le rôle de mentor précédemment occupé par Tony Stark de Robert Downey Jr, le film semblant de plus en plus susceptible de faire suite au prochain Docteur Strange suite, Docteur Strange dans le multivers de la folie, et jetant Peter Parker et ses copains dans le multivers, le titre nouvellement révélé confirmant presque cette théorie.

Des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles Andrew Garfield et Tobey Maguire s’habilleront à nouveau comme leurs itérations respectives du célèbre web-slinger, le coordinateur des cascades George Cottle ayant récemment tagué Chris Daniels, le doublé de Tobey Maguire dans Sam Raimi’s. Homme araignée trilogie, dans un article célébrant la fin du tournage de Spider-Man: pas de retour à la maison. Selon les rumeurs, non seulement Garfield et Maguire apparaissent, mais il y a également eu beaucoup de spéculations affirmant que Spider-Man: pas de retour à la maison réintroduira également divers méchants des précédents Homme araignée des franchises, comme Alfred Molina, Jamie Foxx et Willem Dafoe, selon la rumeur, reprenant leurs rôles de docteur Octopus, Electro et The Green Goblin.

Spider-Man: pas de retour à la maison a fait face à de nombreux retards et a été initialement fixé pour une date de sortie du 16 juillet 2021, dans le cadre de la phase 4 très attendue du MCU. En raison des circonstances mondiales actuelles, toute la phase a été remaniée, avec Spider-Man: pas de retour à la maison maintenant prévu d’entrer dans les cinémas britanniques et américains le 17 décembre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de le compte Twitter de Spider-Man: No Way Home News.

