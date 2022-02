Spider-Man: No Way Home Blu Ray comprendra 20 minutes supplémentaires d’Andrew Garfield et Tobey Maguire

La sortie à domicile de Spider-Man: No Way Home comprend plus de 80 minutes de nouveau contenu, y compris plus d’Andrew Garfield et Tobey Maguire.

Maintenant que la sortie numérique et à domicile du record de Marvel Spider-Man : Pas de retour à la maison a été révélé, Sony Pictures Entertainment a publié des détails sur le contenu que nous pouvons attendre des « plus de 80 minutes de contenu nouveau et en coulisses ». Parmi le matériel des extras généralement inclus, la véritable excitation vient de la révélation qu’il y aura « 20 minutes » de séquences avec « Peter 2 » et « Peter 3 », joués par les précédents Spider-Men Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Bien que l’on ne sache pas s’il s’agira de scènes supprimées ou de plaisanteries dans les coulisses entre les trois variantes de Spider-Man, les fans de Spider-Man : Pas de retour à la maisonet Homme araignée en général, seront sans aucun doute heureux d’apprendre que nous verrons davantage l’implication d’Andrew Garfield et de Tobey Maguire dans le projet MCU.

Spider-Man : Pas de retour à la maison commence où Spider-Man: loin de chez soi abandonné, avec l’identité de notre sympathique héros de quartier révélée, mettant ses responsabilités de super-héros en conflit avec sa vie normale et mettant ceux qu’il aime le plus en danger. Lorsqu’il demande l’aide du docteur Strange pour restaurer son secret, le sort ouvre un trou dans leur monde, libérant les méchants les plus puissants qui aient jamais combattu un Spider-Man dans n’importe quel univers. Maintenant, Peter devra surmonter son plus grand défi à ce jour, qui modifiera non seulement à jamais son propre avenir, mais aussi l’avenir du multivers.

Grâce à la folie du multivers, Andrew Garfield et Tobey Maguire sont ramenés dans la mêlée des super-héros, les deux acteurs reprenant leurs versions respectives de Spider-Man. Leur inclusion faisait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, Andrew Garfield étant contraint de mentir sur son implication et celle de Maguire pendant des mois. Bien qu’il s’agisse d’un secret de polichinelle, le plaisir de voir les deux acteurs revenir alors que Spider-Man a réussi à conserver son effet. Leur retour a donné lieu non seulement à l’un des moments les plus agréables du MCU, mais également à l’un des plus efficaces sur le plan émotionnel, car Peter 2 et Peter 3 aident Peter Parker de Tom Holland à accepter ses responsabilités de super-héros.





Andrew Garfield espère travailler à nouveau aux côtés de Tom Holland et Tobey Maguire





Alors que Peter 2 et Peter 3 sont renvoyés dans leurs univers d’origine à la fin du film, Andrew Garfield a exprimé son désir d’apparaître aux côtés de Tom Holland et Tobey Maguire dans un futur Homme araignée projet. « J’adorerais continuer à travailler avec Tobey et avec Tom », a déclaré l’acteur. « Cette dynamique de trois frères est tellement juteuse. Mais pour être honnête… Je suis tellement heureux, satisfait et reconnaissant de faire partie de tout ça qu’il est difficile d’en vouloir plus en ce moment. J’essaie vraiment de savourer ce moment avec les fans, avec le public, et de dire merci. Je me sens très très humble et reconnaissant de la réponse. » Avec le multivers maintenant libéré, il est certainement possible que le public puisse voir les trois Peters s’unir à nouveau.





Spider-Man : Pas de retour à la maison a rapporté plus de 1,8 milliard de dollars dans le monde, devenant le film le plus rentable de 2021, le sixième film le plus rentable de tous les temps. SpiderMan : Pas de retour à la maison revient à la maison sur Digital le 22 mars et sur 4K Ultra HD et Blu-ray le 12 avril.





