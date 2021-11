Spider-Man: No Way Home Bande-annonce #2 Oeufs de Pâques et indices : voici ce que nous avons appris

La deuxième bande-annonce du très attendu blockbuster de Noël, Spider-Man : Pas de chemin à la maison, est finalement tombé, et wow avons-nous déjà eu quelques gros cadeaux à déballer. De plus, quelques éléments semblent également manquer sous l’arbre proverbial. Avant de lire beaucoup plus loin, si vous n’avez pas vu la bande-annonce, prenez le temps de le faire et de lire l’article de Jeremy Dick, un autre scribe de 45secondes.fr, sur les images alléchantes. Retournez ici comme le wall-crawler préféré de tout le monde lorsque vous avez terminé et nous pourrons parler de ce que nous avons appris, de ce qu’il y a sur le pont et de ce qui est étrange à propos de la bande-annonce qui va probablement bientôt battre de nombreux records de vues ainsi que le multivers. .

Premièrement, et peut-être le plus notable, il y a le manque de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Les deux premiers acteurs à jouer respectivement le sympathique héros du quartier font l’objet de rumeurs et de « fuites » depuis un certain temps maintenant. Les deux studios ont fait très attention à la façon dont ils ont reconstitué cette deuxième bande-annonce et n’ont inclus aucun acteur dans les images officielles. Une photo divulguée la semaine dernière semble cependant confirmer que les trois sont dans le film ensemble. Une photo indique même que Charlie Cox revient au moins en tant que Matt Murdock, peut-être même en tant que son alter ego, le diable de Hells Kitchen lui-même, Daredevil. Malgré les démentis constants de Charlie Cox et Andrew Garfield quant à leur implication dans le film, et Kevin Feige faisant sa meilleure danse « regardez ici », les photos divulguées semblent authentiques. Tu peux les voir ici:

Apparemment, de nouvelles photos divulguées de #SpiderManNoWayHome, ça me semble légitime. pic.twitter.com/QcefcHq7qI – Mises à jour et fuites de Spider-Man NWH ???????? (@Spider_Leaks) 9 novembre 2021

Une autre grande révélation est celle que, certes, nous avons tous vu venir, mais cela n’avait pas été dit à l’écran, c’est-à-dire jusqu’à présent. Cette itération de Peter Parker a en fait été mordue par une araignée pour obtenir ses pouvoirs. Maintenant, aussi bon sens que cela puisse paraître à première vue, dans toute son implication dans le MCU jusqu’à présent, il n’a jamais été clairement indiqué que Peter avait été mordu par une araignée. En fait, cela reste assez ambigu dans Captain America : guerre civileLorsque Peter parle à Tony, il déclare explicitement « Quand quoi qu’il s’est passé, mes sens ont été appelés à onze ». Ce n’est pas la seule chose que la version de Tom Hollands partage avec les autres Spider-Men. Il poursuit en disant qu’il n’a eu qu’une semaine normale depuis lors. C’est une règle de Spider-Man dans les bandes dessinées que des choses inhabituelles lui arrivent, et bien qu’il puisse y avoir de brèves périodes de bonheur dans la vie de Peter Parker, dans l’ensemble, le personnage semble ne pas pouvoir prendre de nombreuses pauses et est généralement sur sa chance. Les commentaires de Hollands sur le film ont tendance à donner plus de crédibilité lorsqu’il a récemment été interviewé par Film total, « Ce qui va vraiment surprendre les gens, c’est que ce n’est pas amusant, ce film. C’est sombre et c’est triste, et ça va vraiment être touchant. Vous allez voir des personnages que vous aimez traverser des choses que vous ne souhaiteriez jamais pour qu’ils passent. Et j’étais vraiment excité de me pencher sur ce côté de Peter Parker. « }

La bande-annonce de Spider-Man: No Way Home maintient les succès à venir et nous avons un premier aperçu de tous les méchants de l’autre Spider-Manfilms passés. Willem Defoe s’habille à nouveau en tant que Green Goblin, Jamie Foxx en Electro, Thomas Haden Church en Sandman, Rhys Ifans glisse sur sa balance en tant que Lizard, et bien sûr, nous obtenons d’autres images du « Docteur Otto Octavious » d’Alfred Molina, si c’est son vrai nom. C’est ici que nous obtenons une autre révélation: malgré son attaque contre Tom Hollands Peter Parker, il ne semble pas nécessairement arrêter l’assaut, mais est déconcerté lorsqu’il démasque Tom Holland au lieu de Tobey Maguire.

Quelques instants s’écoulent avant plus tard dans la bande-annonce, exprimant peut-être sa préoccupation pour le héros « qui s’envole dans l’obscurité pour combattre les fantômes », un avertissement qu’il lance sur le jeune héros. J’ai pensé pendant un certain temps que cette itération du personnage de Molina ne serait pas un véritable « méchant ». Spider-Man 2a brûlé la puce de contrôle de l’IA qui contrôle ses membres robotiques et nous pouvons assister à cette lutte à l’écran. Le temps nous le dira bien sûr, mais nous voyons peut-être l’arc se dérouler: un méchant peut-être un mentor.

Enfin, il y avait eu de petits grondements que peut-être cette version de Doctor Strange tire un Transformateurset est plus qu’il n’y paraît. Je pense qu’il est sûr de dire maintenant que quelque chose est définitivement en place, et qu’il est peut-être en fait un docteur étrange plus sinistre. Nous savons depuis la bande-annonce précédente que Peter souhaite que tout le monde oublie son identité, qui a été révélée au monde par Mysterio. Il demande l’aide du docteur Strange et ça tourne mal. Dans cette bande-annonce, il blâme carrément Peter pour avoir interrompu le sort au lieu de se blâmer d’avoir lui-même exécuté l’incantation. Le sort aide les autres méchants à entrer dans cet univers et plus tard, Strange implique que c’est le destin des méchants envahisseurs de mourir. Nous l’entendons également dire se référant à un événement spécifique qui est désormais inconnu, car « c’est le seul moyen ».

Le Docteur Strange que nous avons appris à connaître est généralement plus ouvert d’esprit et non absolu (avertissement dans Avengers : guerre à l’infinide côté c’est). Les manières et les nuances dans lesquelles il parle ne sonnent pas comme un « héros » pour moi et, en fait, en reliant cela à mon point précédent, ce ne serait pas une tournure cool si Doc Ock s’avérait en fait être un héros et ce Docteur Strange s’est avéré être le méchant ?

Cette remorque a beaucoup déposé sur nous et nous pouvons en déballer beaucoup. Il y aura probablement au moins une bande-annonce de plus avant la sortie du film, et probablement quelques fuites supplémentaires à mesure que nous nous rapprochons. Une chose est sûre, le 17 décembre sera un grand jour pour le MCU et ce sont les fans comme Disney et Sony qui se penchent pour livrer ce qui pourrait être le plus gros blockbuster de ces deux dernières années. Avons-nous manqué quelque chose de la bande-annonce? Déposez vos commentaires ci-dessous. Qu’avez-vous pensé de la chute?

